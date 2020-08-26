白髮染髮＆植萃染髮 | 產品使用＆染髮小技巧

染髮前要洗頭嗎？染前洗頭會影響上色效果嗎？ | 2021年最新版

謝佑青 | 2020-08-26
「幾個月前A店員告訴我，染髮前2天不要洗頭，這樣染髮的效果才會好」 「但上⋯
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如何有效遮蓋白髮，髮色自然不透光 | 2021年最新版

蟹腦闆 | 2020-08-04
  「怎麼又多了一些白髮，真的好討厭！」最近你是不是常常有這樣的⋯
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染髮劑可以分次使用嗎 | 2021年最新版

蟹腦闆 | 2020-05-24
「染完後，還有約1/4的用量沒有使用完」 「請問可以留著下次再使用呢？」 ⋯
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如何選擇能遮蓋白髮，同時讓皮膚顯白的染髮顏色？ | 2021年最新版

蟹腦闆 | 2020-11-10
美娜圖塔植萃染髮劑從去年上市以來，我們最常收到的問題是 #我的白髮量要選那一⋯
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護色洗髮精真的比較不會掉色？ | 2021年最新版

蟹腦闆 | 2020-07-21
近期常有園丁(鐵粉)私訊我們，詢問染髮後怎麼讓顏色更持久一些， 其實影響的⋯
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懷孕可以染髮嗎 | 2021年最新版

蟹腦闆 | 2020-07-09
愛美是女人的天性，懷孕前和懷孕後並沒有差別。 但～懷孕後可以染髮嗎？會不⋯
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