「幾個月前A店員告訴我，染髮前2天不要洗頭，這樣染髮的效果才會好」

「但上週去買的時候，另一位B店員告訴我，染髮前一定要洗頭，染髮劑才能有效上色」

搞得我整個混亂，不知道染髮前倒底要不要洗頭才好…><

上面是台南L小姐在電話裡的詢問～

究竟染髮前倒底要不要洗頭？洗頭會影響染髮的上色效果嗎？

其實差別就在「頭皮」及「頭髮」，讓我們從下面3個部分和你分享唷

1-染髮建議前"不洗頭"，保護你的頭皮

2-染髮前，如果頭髮有上護髮及造型品的話，建議還是洗頭卸除，以利染髮完整上色

3-染髮前，除了避免洗頭，還要注意什麼呢？

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▌1-染髮建議前"不洗頭"，保護你的頭皮

染髮前48小時不應該洗頭的原因，就是希望在2天的過程中，頭皮自然分沁的油脂，能形成天然的保護膜，隔離染髮劑和頭皮。

保護頭皮同時防止感染，確保染髮的安全、以及染髮後頭皮的健康. 其實染前上頭皮隔離液，或是在髮際線上一些凡士林的原因都在於此。

而分泌的油脂和頭髮上的灰塵，其實並不會影響染髮上色的效果。

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▌2-染髮前，如果頭髮有上護髮及造型品的話，建議還是洗頭卸除，以利染髮完整上色

當我們在進行染髮時，頭髮表層的毛鱗片會打開，這樣染髮劑才能順利的進入到頭髮里，從而達到染髮的效果。

如果在染前上一些比較厚重的護髮產品，甚至是造型品的話，這些產品就是讓毛鱗片打開的不完全，染髮的效果打折扣，進而影響後續的持色效果。

當然，如果你在自己染髮前沒有護髮或是上造型品的話，其實是不需要洗頭的。

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▌3-染髮前，除了避免洗頭，還要注意什麼呢？

染髮前，除了避免洗頭之外，建議注意下面3個部分，不只會讓你自己染髮上色的效果更好、染髮時安全，染髮後頭皮也能更健康唷

▸ 髮前做皮膚敏感測試

染髮前48小時，除了建議不要洗頭之外，應該擠部分染髮劑，塗在耳後或手臂內側，皮膚比較薄、比較嬌嫩的地方處，

如果沒出現紅斑、紅疹、水皰等過敏反應的話，再進行染髮。如果染髮劑本身是有機天然成分添加，

甚至有實驗室的「敏感頭皮認證」的話，更能為自己的染髮後頭皮健康多一分保障。

▸ 染髮時，髮際周圍抹些乳液或凡士林

在塗抹染髮劑前，可在髮際周圍抹點乳液或凡士林，除了再多一層保護之外，同時也讓染髮頭髮頭皮的清潔更容一些。

自己染髮時，盡量將染髮劑塗抹在離髮根1厘米處，減少染髮劑直接接觸頭皮，對染後頭皮的保養及健康更有助益。

▸ 選擇有政府核可字號的產品

台灣染髮劑屬於「藥用化妝品」，無論是進口、或是台灣在地製造，在上市皆前需取得衛福部食品藥物管理署核發的證書及字號，

如果是近幾年申請的話，字號證書上就會有我們陳時中部長的簽核，簽核過的染髮劑，品質和安全性都更有保障。

當然在網路平台、或是不明地下電台、甚至是街邊販賣來路不明的染髮劑，都更需要注意是否有政府的核可字號。

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染髮前倒底要不要洗頭？洗頭會影響染髮的上色效果嗎？

建議在會染髮前48小時「先不要」洗頭，讓頭皮自然分泌油脂能有效保護頭皮(但如果你不小心已經使用護髮、或造型品除外)，

加上選擇有政府字號核可，安全相對有保障的染髮劑，自己在家染髮，也能染的健康安全，同時出自然髮色。

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