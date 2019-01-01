隱私政策

親愛的會員您好，歡迎您光臨Crysfume水晶香 （以下簡稱水晶香），

水晶香對於您隱私權極為重視，依台灣「電腦處理個人資料保護法」等相關法令所規範之權利義務。

下列聲明將助您了解，在使用水晶香所提供的各項服務時，我們處理您個人資料的各項原則。

此隱私權聲明文件，會隨著我們網站功能的調整或擴充，同步調整並做最適當的改變。特此向您說明我們網站資訊安全政策如下。

一、個人資料保護

在您於Crysfume水晶香網站進行消費之前，您必須設定一組會員帳號和密碼，並且填寫相關個人資料成為正式會員，您必須擔保這些資料的完整和正確。

如果會員所提供資料有變動，會員應即時更新所留存資料。如果會員未即時提供資料、未按指定方式提供資料、或所提供之資料不確定或與事實不符，

本公司保留不經事先通知，隨時拒絕或暫停對該會員提供相關服務之全部或一部分之權利。



會員可以自行選擇使用者名稱以及密碼，但會員有妥善自行保管和保密的義務，不得透漏或提供予第三人使用，對於登入系統後之所有行為，均應由持有該使用者名稱和密碼之會員負責 。

會員如果發現或懷疑其使用者名稱和密碼，被第三人冒用或不當使用，會員應立即通知水晶香，以利我們即時採取適當的因應措施；

但上述因應措施不得解釋為，水晶香因此而明示或默示對會員有任何形式之賠償或補償義務。



水晶香會保護每一位會員的個人資料，對於會員所提供的個人資料，本公司不會將會員個人資料提供給第三人或做其他利益商業用途，但有下列情形者除外：

1、配合司法單位合法的調查。

2、配合相關職權機關依職務需要之調查或使用。

二、個人資料之蒐集及運用

使用水晶香所提供的會員服務，需申請人提供個人資料時，會依需求請您提供姓名、聯絡電話、E-mail、通訊住址等個人最新、最真實之資料。

如您透過電子郵件、或聯絡我們反映您的意見，或詢問相關業務問題時，我們會保存您的通訊記錄，僅作為與您聯絡之用。



水晶香有義務保護各您的隱私，非經您本人同意，不會自行修改或刪除任何個人資料及檔案。但符合以下情況始得為之：

1、違反本網站規定事項，如在留言版或其他文件裡，出現人身攻擊的言論時。

2、保護或防衛相關個人的權利或所有權。

3、保護水晶香網站各相關單位之權益。