Mizz美滋滋 | 新品上架 | Marvis義大利美白牙膏



牙膏界的LV - 來自義大利的 #Mavis美白牙膏來囉！

來Mizz美滋滋門市，除了現場自取限定的優惠價之外

最重要的是全系列幾乎都有現貨，不只自己喜歡的可以馬上帶走

送禮也能一次到位唷

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[Marvis義大利美白牙膏]

-1950'年代經典牙膏

-Hydrated Silica幫助清潔＆擦亮牙齒

-Titanium Dioxide提亮牙齒

*多款熱銷口味推薦*

經典薄荷、亮白薄荷、茉莉薄荷、茴香薄荷

海洋薄荷、強化亮白薄荷(吸菸者推薦)

肉桂薄荷、甘草薄荷、清甜琥珀、浪漫黑巧克力

抹茶奶霜、橙花薄荷、薄荷花茶、皇家伯爵茶

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🏠Mizz美滋滋直營門市

​ 台北市文山區興隆路一段165號1樓

(捷運萬隆站2號出口，步行約5分鐘)

營業時間

- 上班日：週一～週五 | 10:00-20:30

- 週末：週日 | 11:00-20:00 (週六固定公休)

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