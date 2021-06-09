【#植萃橄欖_紅石榴_護手霜】 ─ 讓你防疫在家工作，也能有好表現
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─讓你防疫在家工作，也能有好表現
Hello～我是T小編
大家最近過得好嗎？
因為疫情的關係，和同事們開始輪流在家工作，
雖然少了搭捷運、公車等外出行程，
但洗手、噴酒精消毒的頻率，
真的比之前增加了不少，
不知不覺～雙手也開始變得乾起來><
還好 #美娜圖塔 除了大家最喜歡的 #植萃染髮劑 之外，
全品牌更包含了洗護髮、身體保養、沐浴…等產品
而疫情的最大幫手～就是兩款神奇的護手霜
#橄欖好吸收護手霜 以及 #紅石榴煥白護手霜
不只添加隱形防護成分，
能減緩常常洗手、噴酒精的刺激，
吸收度超好的他們，更不會殘留在妳的雙手，
進而影響你打電腦、或是其他工作。
淡淡植萃的橄欖、以及微甜紅石榴香氛，
更能舒緩在家工作的緊張感，
讓你防疫在家工作，也能有好表現唷
美娜圖塔橄欖＆紅石榴護手霜
>> https://crysf.cc/R6zgr
#橄欖好吸收護手霜_保溼滋潤
#紅石榴煥白護手霜_煥白緊緻
#美娜圖塔_希臘有機生活保養品牌
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www.crysfume.com.tw
CRYSFUME水晶香
讓我們執著於美好的生活品味
Live the life, Glow with style
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