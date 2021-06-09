【#植萃橄欖_紅石榴_護手霜】​

─讓你防疫在家工作，也能有好表現

Hello～我是T小編

大家最近過得好嗎？

因為疫情的關係，和同事們開始輪流在家工作，

雖然少了搭捷運、公車等外出行程，

但洗手、噴酒精消毒的頻率，

真的比之前增加了不少，

不知不覺～雙手也開始變得乾起來><

還好 #美娜圖塔 除了大家最喜歡的 #植萃染髮劑 之外，

全品牌更包含了洗護髮、身體保養、沐浴…等產品

而疫情的最大幫手～就是兩款神奇的護手霜

#橄欖好吸收護手霜 以及 #紅石榴煥白護手霜

不只添加隱形防護成分，

能減緩常常洗手、噴酒精的刺激，

吸收度超好的他們，更不會殘留在妳的雙手，

進而影響你打電腦、或是其他工作。

淡淡植萃的橄欖、以及微甜紅石榴香氛，

更能舒緩在家工作的緊張感，

讓你防疫在家工作，也能有好表現唷

美娜圖塔橄欖＆紅石榴護手霜

>> https://crysf.cc/R6zgr

#橄欖好吸收護手霜_保溼滋潤

#紅石榴煥白護手霜_煥白緊緻

#美娜圖塔_希臘有機生活保養品牌

-----------------------------------

www.crysfume.com.tw

CRYSFUME水晶香

讓我們執著於美好的生活品味

Live the life, Glow with style

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