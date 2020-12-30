2021新年快樂
Hi 大家好，我是蟹腦闆
倒數「27」小時後，2021即將到來，
感謝你陪著我們，一路走過充滿驚奇的2020。
二月南投玩野祭的活動，
許多默默支持水晶香的你，親自到現場一起手作植萃乾洗手，不只分享疫情對彼此的影響，更互相打氣加油，希望明天會更好！
年中時～天天看新聞都在祈禱，
希望電視前的阿中部長，宣布的零確診連續天數，能一直無限的延續下去，
意外的因緣際會中，讓美娜圖塔滋養霜、護手霜，默默的為在前線防疫的台灣隊長們，表達支持的力量！
年底隨著台灣疫情趨緩，正準備鬆口氣時，
怎知道國際疫情再次大爆發，歐洲運輸的時間，硬生生的比往常增加了快一倍以上，讓在螢幕前期待到貨的你，收到一次又一次的延期通知，到現在還記得，最後一次的通知，我修了修、改了改，整整花了3個小時才打完，因為真的不知道怎麼跟大家說明才好…
充滿驚喜的2020即將結束，感謝你一路的支持和陪伴，
2021即將到來，讓水晶香一起和你疼愛自己、守護最愛的家人
#謝謝你
#2021讓我們一起守護彼此
------------------------------------
mea natura美娜圖塔
你的植萃生活保養專家
Pure natural, better life