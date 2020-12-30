Hi 大家好，我是蟹腦闆

倒數「27」小時後，2021即將到來，

感謝你陪著我們，一路走過充滿驚奇的2020。

二月南投玩野祭的活動，

許多默默支持水晶香的你，親自到現場一起手作植萃乾洗手，不只分享疫情對彼此的影響，更互相打氣加油，希望明天會更好！

年中時～天天看新聞都在祈禱，

希望電視前的阿中部長，宣布的零確診連續天數，能一直無限的延續下去，

意外的因緣際會中，讓美娜圖塔滋養霜、護手霜，默默的為在前線防疫的台灣隊長們，表達支持的力量！

年底隨著台灣疫情趨緩，正準備鬆口氣時，

怎知道國際疫情再次大爆發，歐洲運輸的時間，硬生生的比往常增加了快一倍以上，讓在螢幕前期待到貨的你，收到一次又一次的延期通知，到現在還記得，最後一次的通知，我修了修、改了改，整整花了3個小時才打完，因為真的不知道怎麼跟大家說明才好…

充滿驚喜的2020即將結束，感謝你一路的支持和陪伴，

2021即將到來，讓水晶香一起和你疼愛自己、守護最愛的家人

#謝謝你

#2021讓我們一起守護彼此

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mea natura美娜圖塔

你的植萃生活保養專家

Pure natural, better life