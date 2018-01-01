發票常見問題
Q1. 什麼是「電子發票」？
為響應「環保愛地球、節能減碳」，水晶香官網於2018年12月10日設立後，全面以電子發票取代傳統紙本發票，未來您在水晶香網站，所消費的電子發票皆可透過訂單記錄查詢發票資訊，我們與您一起愛地球做環保
Q2. 會員載具如何歸戶？
依統一發票使用辦法規定：個人發票一經開立，無法更改或改開公司戶發票，需開立統編請選擇『公司用(統編) 』，請務必確認選用之電子發票載具類型是否正確，一經開立不得要求更改。
您在結帳時，可選擇下列不同方式歸戶
<會員載具>
選用『會員載具(個人)』將開立「雲端發票」，會由水晶香國際委託之官網系統商-「順立智慧股份有限公司」，代為開立之發票明細(內含發票號碼)，將不會提供發票紙本或電子檔案，請務必如實填寫購買人資料，若發票中獎會經聯繫後另以掛號寄出紙本電子發票，如購買人資料錯誤或其他原因致使無法聯絡原購買人時，本公司將此中獎發票逕行捐贈予受捐贈機關或團體，不再另行通知。
<公司用(統編)>
依統一發票使用辦法規定：公司戶發票一經開立，無法更改為個人發票。請務必確認輸入之公司統編是否正確，一經開立不得要求更改。
統編發票將於付款完成15天內以pdf格式寄到您的電子信箱
<手機載具>
請務必確認選用之電子發票載具代碼是否正確，一經開立不得要求更改。
<自然人憑證>
請務必確認選用之電子發票載具代碼是否正確，一經開立不得要求更改。
<捐贈碼>
請務必確認選用之電子發票載具代碼是否正確，一經開立不得要求更改。
(結帳頁面有提供-「財政部電子發票整合服務平台」受捐贈機關、團體捐贈碼查詢系統，亦可參考使用)
Q3. 商品收到了，發票怎麼沒一起附上？
於水晶香官網，消費開立之二聯式統一發票將以託管方式，不直接寄紙本發票，三聯式統一發票，亦會在付款完成15天內以pdf格式寄到您的電子信箱。
Q4. 使用電子發票，可以捐贈給社福團體嗎？
結帳時，購買人資訊 > 電子發票，可選擇「捐贈碼」，並輸入捐贈單位愛心碼。
Q5. 使用電子發票，中獎如何兌領獎？
<會員載具中獎時>
會經聯繫後另以掛號寄出紙本電子發票，如購買人資料錯誤或其他原因致使無法聯絡原購買人時，本公司將此中獎發票逕行捐贈予受捐贈機關或團體，不再另行通知。
<手機載具＆自然人憑證中獎>
已設定領獎帳戶：獎金將於開獎次月6號直接匯入歸戶指定帳號中(扣除應繳納稅)。
<未設定領獎帳戶>
中獎人可至電子發票平台、或便利超商多媒體服務機，列印中獎之紙本電子發票。
誠墊建議您可至「財政部電子發票整合服務平台」，進行歸戶設定，即可透過平台自動對獎；如完成領獎帳戶資料設定，還可自動將獎金匯入帳戶中，不用再擔心發票破損、遺失或忘記領獎。有任何兌獎疑義，可至財政部電子發票整合服務平台常見問答服務項目查詢，或撥打電子發票24小時免付費專線0800-521-988。