發票常見問題

Q1. 什麼是「電子發票」？

為響應「環保愛地球、節能減碳」，水晶香官網於2018年12月10日設立後，全面以電子發票取代傳統紙本發票，未來您在水晶香網站，所消費的電子發票皆可透過訂單記錄查詢發票資訊，我們與您一起愛地球做環保

Q2. 會員載具如何歸戶？

依統一發票使用辦法規定：個人發票一經開立，無法更改或改開公司戶發票，需開立統編請選擇『公司用(統編) 』，請務必確認選用之電子發票載具類型是否正確，一經開立不得要求更改。

您在結帳時，可選擇下列不同方式歸戶

<會員載具>

選用『會員載具(個人)』將開立「雲端發票」，會由水晶香國際委託之官網系統商-「順立智慧股份有限公司」，代為開立之發票明細(內含發票號碼)，將不會提供發票紙本或電子檔案，請務必如實填寫購買人資料，若發票中獎會經聯繫後另以掛號寄出紙本電子發票，如購買人資料錯誤或其他原因致使無法聯絡原購買人時，本公司將此中獎發票逕行捐贈予受捐贈機關或團體，不再另行通知。

<公司用(統編)>

依統一發票使用辦法規定：公司戶發票一經開立，無法更改為個人發票。請務必確認輸入之公司統編是否正確，一經開立不得要求更改。

統編發票將於付款完成15天內以pdf格式寄到您的電子信箱

<手機載具>

請務必確認選用之電子發票載具代碼是否正確，一經開立不得要求更改。

<自然人憑證>

請務必確認選用之電子發票載具代碼是否正確，一經開立不得要求更改。

<捐贈碼>

請務必確認選用之電子發票載具代碼是否正確，一經開立不得要求更改。

(結帳頁面有提供-「財政部電子發票整合服務平台」受捐贈機關、團體捐贈碼查詢系統，亦可參考使用)

Q3. 商品收到了，發票怎麼沒一起附上？

於水晶香官網，消費開立之二聯式統一發票將以託管方式，不直接寄紙本發票，三聯式統一發票，亦會在付款完成15天內以pdf格式寄到您的電子信箱。

Q4. 使用電子發票，可以捐贈給社福團體嗎？

結帳時，購買人資訊 > 電子發票，可選擇「捐贈碼」，並輸入捐贈單位愛心碼。

Q5. 使用電子發票，中獎如何兌領獎？

<會員載具中獎時>

會經聯繫後另以掛號寄出紙本電子發票，如購買人資料錯誤或其他原因致使無法聯絡原購買人時，本公司將此中獎發票逕行捐贈予受捐贈機關或團體，不再另行通知。

<手機載具＆自然人憑證中獎>

已設定領獎帳戶：獎金將於開獎次月6號直接匯入歸戶指定帳號中(扣除應繳納稅)。