愛美是女人的天性，懷孕前和懷孕後並沒有差別。



但～懷孕後可以染髮嗎？會不會影響肚子裡寶寶的成長和發育呢？



如果可以的話，是不是有特別注意什麼呢？



讓我們從下面3個面向，一起來研究吧

懷孕可以染髮嗎



懷孕什麼時間可以染髮



懷孕染髮時要注意什麼

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▌1-懷孕期間可以染髮嗎？

很多媽咪們在孕期不染髮的原因，絕大部分就是擔心染髮會影響胎兒的成長發育，甚至造成流產。

但目前沒有任何醫學研究報告顯，孕婦流產是由染髮引起的，或者有任何的相關性。

頭髮本身沒有血管、神經，所以染髮劑是不會藉由頭髮而進入人體，即便是接觸頭皮，也只有可能因為對頭皮的刺激性，造成頭皮的紅腫癢，

透過頭皮而進入體的成分極少，不會對胎兒有影響。

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▌2-懷孕什麼時間可以染髮

那如果懷孕染髮並不影響胎兒，那我就可以放心的染了嗎？

我們建議在懷孕的第二個階段(3個月後)再染，因為3個月後胎兒正常來說應該已經著床，身體的器官和各項功能已經形成，這個時候染髮通常會比較合適些。

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▌3-懷孕染髮時要注意什麼

在懷孕3個月後，寶寶比較穩定時，終於要開始染髮了，但染髮是不是有什麼要特別注意的呢？建議要特別注意下面4個部分。

▸3-1染髮劑的選擇

建議盡量選擇天然、有機、植物萃取添加的染髮劑，相對於其他全化學的染髮劑，對頭皮的刺激會是最小的，

如果染髮劑又能夠有專業實驗室敏感頭皮檢測的話，會更加安全一些。

▸3-2染髮方式

即便是選擇上述建議裡，相對溫和安全的染髮劑，在懷孕期間還是建議把染髮劑的使用量減到最基本，盡量不要整頭染，

以局部的補染比較合適，這樣可以減少頭皮的刺激，特別是媽咪懷孕後體質常會有變化，以往不是敏感頭皮的妳，都可能在孕期變得非常敏感。

▸3-3染髮時間

除了懷孕前3個月不要染髮之外，建議在孕期染髮的時間不要太長，一般染髮整個弄下來要好幾個小時，

建議可以和設計師商量局部補染，或是在家DIY自己染髮也以，不只方便，也可以省荷包喔。

(如果懷孕期間，覺得自己染髮很辛苦，又不想跑髮廊，可以請老公學學我們家蟹腦闆，試著幫另一半染髮，不只輕鬆些，也能增進夫妻感情喔)

▸3-4身體狀況

如果妳在懷孕期間的身體不太理想，包含孕吐、掉髮、或是其他…等，建議染髮就先緩一緩，雖然看著自己的布丁頭、髮色雜亂很難受，但寶寶的健康和自己的身體更重要。

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總結來說，每個女人在懷孕期間，都想當個漂亮的媽咪，特別染髮可以讓妳的髮色更自然亮澤，

同時也沒有任何科學研究報告，認為染髮對於懷孕的寶寶健康有影響，但就是因為這樣，孕期染髮更要小心注意，尤其是上的4個注意事項，

相信懷孕期間，也能自己染髮健康髮色喔。

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