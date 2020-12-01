延後到貨通知-預定12/15(二)正常出貨

#預購商品延期 #暫定延至12/15(三)依序為你出貨

Hi 大家好，我是蟹腦闆

好一段時間沒在粉絲頁和大家見面了，

很想多花點時間和大家聊聊，分享我這段時間在忙些什麼，但在此之前，必須先和大家報告一個緊急狀況。

是的～相信你已經猜到了～

我們今天早上收到委託航運公司的緊急通知(請參考下方照片)

因為疫情的影響，加上聖誕節進/出口量爆增，讓亞洲最大的轉運港口之一”香港”嚴重塞港，上週我們因為如此，已發出延後一週到貨通知(由11/25延到12/2)

原先預期今天會到貨，並緊急為等候多時的你包裝並出貨，但事與願違，我們今天收到的壞消息是，塞港的狀況比想像中更為嚴重，所以商品抵達台灣的時間，會由12/2延後到12/15(三)

因為對我們的信任和支持，你已等待了非常久的時間，訂購的商品中，不只是自己使用，其中更有為家人、為朋友準備的心意。我們完全能理解這一份焦急。

除了代表水晶香全體同仁，再次致上最深的歉意之外，希望能取得你的諒解和繼續支持，為了避免讓不確定的到貨日期影的你的計畫，我們每日緊盯香港航運的狀況，如有任何變動或是提前到貨的消息，除了第一時間在官網、粉絲頁公布消息之外，另外也會以簡訊的方式通知。

當然～如果您還是有些擔心，也歡迎你以下列官方line@的方式，瞭解更進一步的到貨狀況。

點我掌握最新消息 >> https://crysfume.com/rUVBp/f1201

最後，除了再次感謝你的支持和信任之外，原先預購禮及50元購物金的小心意，同步延長至12/14 (一)

#感謝大家的信任和支持

水晶香-蟹腦闆

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