服務條款

親愛的會員您好，歡迎您光臨Crysfume水晶香 （以下簡稱水晶香），

我們於下列條款的範圍内，向您提供相關資訊。

一、智慧財產權

本網站資訊之智慧財產權依法隸屬於水晶香國際股份有限公司，包括但不限於：商品攝影、模特兒照片、美術插圖、網站架構、程式設計、網站畫面的安排、網頁設計板式、商標、其他標示或資訊等，均屬水晶香或相關權利人依法擁有智慧財產權之客體，受著作權法、商標法、專利法、營業秘密法、及公平交易法之保護商標權、專利權、著作權、營業秘密與專有技術等保護

二、責任排除限制

對於水晶香所提供之各項會員服務，均只依各該服務當時之功能及現況提供使用，對於您之特定要求或需求，包括但不限於速度、安全性、完整性、正確性及不會斷線和出錯等，本公司不負任何明示或默示之擔保或保證責任。

水晶香不保證任何檔案或資料之傳送及存檔均可靠且正確無誤，因各該檔案或資料傳送或存檔失敗、遺失或錯誤等所致之損害，本公司不負賠償責任。

因水晶香所提供的會員服務本身之使用，所造成之任何直接或間接之損害，本公司不負任何賠償責任，即使係本公司曾明白提示注意之建議事項亦同。

三、服務暫停或中斷

會員服務系統或功能之例行性維修、改置或變動所發生之服務暫停或中斷，本公司將暫停或中斷前，以電子郵件、公告或其他適當之方式告知會員。

水晶香就因第三人之行為、天災、不可抗力事件，或其他不可歸責於本公司之事由致會員服務全部或一部分停止或中斷，所造成對會員或使用者之所有直接或間接損害，不負賠償責任。

四、終止服務

基於公司運作，水晶香保留隨時停止提供會員服務之全部或一部分之權利。

如果會員違反本使用條款或各該會員服務之使用規範或約定，本公司保留隨時暫時停止提供服務、或終止提供服務之權利，且不因此而對會員負任何賠償或補償之責任。

五、本使用條款之修改

水晶香保留隨時修改本會員服務使用條款及各該使用規範或約定之權利，修改後內容，將公佈在會員服務相關網頁上，不另外個別通知使用者。

六、準據法及其他規定

您在Crysfume網站上所進行的任何交易或行為，以及因此與Crysfume產生之權利義務關係，都以中華民國法令為依據。

如您繼續使用水晶香網站，表示您承認已閲讀並理解該使用條款，並同意依照上述這些條款和條件行動並受其約束。在沒有水晶香事先書面同意的情況下，

不得對上述使用條款有任何的調整或修改。水晶香沒有處理您或其他人的違反條款行爲，並不意味著提提研將放棄對其後果及類似違反行爲的處理權力。

如您對於本使用條款有任何問題，請和我們聯繫。