保養小教室

染髮後，一定要等「48」小時後才能洗髮嗎？

蟹腦闆 | 2020-05-07
園丁QA時間 #產品建議 編號：058 QA內容： 請問染髮⋯
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如何選擇適合自己_又能有效上色的顏色？

蟹腦闆 | 2019-09-29
  DIY染髮除了確認產品是否安全、健康無虞之外，相信大家最煩⋯
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染髮劑可以分次使用嗎

蟹腦闆 | 2019-09-22
「染完後，還有約1/4的用量沒有使用完」 「請問可以留著下次再使用呢？」 ⋯
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素顏也要卸妝嗎？男生女生都要天天卸妝！

蟹腦闆 | 2019-10-23
素顏也要卸妝嗎？男生女生都要天天卸妝！ | 美娜圖塔植萃保養小教室 「你知道嗎⋯
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3步驟，讓瓶器回收更環保

蟹腦闆 | 2019-09-29
3步驟，讓瓶器回收更環保 「你知道嗎？」 「回收塑膠瓶器時，瓶蓋要蓋緊並一⋯
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妳的孩子，也有成長痛的困擾嗎？

蟹腦闆 | 2019-09-29
妳的孩子，也有成長痛的困擾嗎？  來看闆娘怎麼用 #橄欖微分⋯
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