「染完後，還有約1/4的用量沒有使用完」

「請問可以留著下次再使用呢？」

近期很多購買植萃染髮劑的園丁私訊問我們。

因為有些園丁是用來補染白髮，一些則是因為頭髮沒那麼長，加上美娜圖塔植萃染髮有60G的大容量，染完後，結果還有很多沒使用完，丟掉又覺得浪費、好可惜

那麼，染髮劑沒有使用完_可以留著下次用嗎？

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答案是～「要看第一劑和第二劑是否已經混合」

(❌)已混合使用→無法留著下使次用

(⭕️)未混合使用→可於保存期限內使用(需蓋緊蓋子並妥善保存)

差別在那裡呢？如果妳已經將第一劑和第二劑混合，原先的第一劑、第二劑成分結構及保存因子已重組，

無法維持原先成分的穩定性，必需馬上使用完畢，無法再保存以後使用。

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▌一次用不完_如何能分次使用呢？

原先產品設計考量使用上的方便性，所以直接將第一劑”全部”倒入第二劑，以擠壓的方式來使用，不只使用上能更均勻的塗抹在頭髮，

更能讓第一劑、第二劑在使用前完整作用，達到100%最佳的上色效果，不過如果要分次使用就顯得不方便。

建議可以另外準備一個容量，或是買一個染髮專用的碗重覆使用，將每一次需的使用量，以1:1的比例倒入碗中，未使用完的將瓶蓋蓋緊，

並依說明書置於陰涼、乾燥，小朋友無法取得的地方，就可以留著下次使用，重覆使用不只簡單又能兼顧環保唷。

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