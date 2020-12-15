缺品到貨通知-2020.12.15

缺品到貨囉～

預購商品，將於12/16(三)送到我們倉儲，並依訂單順序於12/17(四)、18(五)寄出。

Hi，我是i小編，

螢幕前的你還好嗎？

真的非常抱歉，因為海運運輸、以及許多意想不到的突發狀況，讓原先預定於11/25到貨的商品，硬是延後了三週才到台灣……><

在此除了再次向大家致上最深的歉意之外，隨貨我們會為您準備價值$299的預購禮、以及50元的購物金(取貨完成後存入您的官網帳戶)，希望一點點的心意，能表達我們對您耐心等待、支持的最大感謝。

預購商品將於12/16(三)送到我們的倉庫，我們全體同仁會出動備貨，並依訂購順序於12/17(四)、12/18(五)為您寄出。

寄出同時，會同步以手機簡訊通知您，如您的訂單有任何需要調整或變更，再麻煩以下列line@和我們聯繫。



>> 點我一對一客服LINE@

#缺品到貨

#真的非常抱歉_讓大家久等了 #鞠躬

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