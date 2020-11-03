#預購享好禮

#雙十一進補專案

Hi~我是 i 編，

螢幕前的大家都還好嗎？

這兩天收到不少園丁們的私訊，說今年雙十一有沒有特殊的活動呀？？？

想說可以趁這個時間好好來補貨過冬，順口還討論了一下，這個星期六立冬要進補什麼……(真拍謝，身為一個愛吃鬼，怎麼可以放過這個可以吃好料的理由呢…)

覺得拍謝的是～因為十月份大家熱情的支持，其實很多品項都已經銷售一空，預定這個月底才會由希臘直送到台灣，所以原先規劃的雙十一活動，只能被迫暫停了…><

但～為了感謝你熱情的支持，我們為你準備了從來沒有這麼優惠的 #預購享好禮。

只要每一張訂單內，包含至少1個以上的預購產品、且訂單實際結帳金額達到＄799免運門檻的話，我們每一張訂單在11/25日出貨時，會為你額外贈送1個價值「＄299以上」的正貨產品。

所以……除了想一下這個星期六 #立冬，要進補什麼之外，利用難得的 #預購享好禮 ，也幫自己和家人的染髮、洗護髮、沐浴及身體保養進補一下吧

>> https://crysfume.com/zWn1a/雙十一進補專案

------------------------------------

www.crysfume.com.tw

CRYSFUME水晶香

讓我們執著於美好的生活品味

Live the life, Glow with style