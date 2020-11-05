#十項全能的小編日常

Hi~我是 i 編，

螢幕前的大家都還好嗎？

現在時間下午1600點整，i編正和攝影團隊，一起出外景到粉絲家裡拍攝影片，

雖然有團隊伙伴負責實際拍攝和指導，但隨隊出發的i編，更是要協助全部拍攝事宜，從協助整理麻豆的儀容、拍攝過程遞送相關道具，一直到空檔順稿、偶爾要飛踢蟹腦闆不讓他干擾整個流程的進行……從1300到現在才三個小時，真的有給他累到呀……(重點是，3小時的攝影，目前只取不到一半的內容啊啊啊～)

真心佩服幾乎天天出機的攝影師和工作同仁，每一個動作、角度、以及聲音…等細節都得細膩的注意到，真不是件容易的事。

但一想到能透過整個影片的呈現，讓更多人在使用美娜圖塔植萃染髮時，能更得心應手，染出自己喜歡的髮色時，就覺得辛苦的付出真的很有價值。

你也在自己的工作崗位上衝刺和努力嗎？彼此互相打氣加油^^

#十項全能技能累積中

#美娜圖塔植萃染髮 #白髮染髮專用

#天然染髮成分添加

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