美娜圖塔植萃染髮劑從去年上市以來，我們最常收到的問題是 #我的白髮量要選那一個顏色？會不會很快掉色？那一個顏色能比較顯白呢？

讓我們行白髮量多到少，分下列3個部分一一給妳建議吧^^

1、想要展現沉穩，覆蓋 #大量白髮 的你

2、想要自然飄逸，覆蓋 #中量白髮 的你

3、想要自信顯白，覆蓋 #小量白髮 的你

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▌想要展現沉穩，覆蓋大量白髮的你



推薦顏色 #1號自然黑色、#3號深棕黑色

白髮覆蓋度：★★★★★

髮色顯色度：★★★

肌膚顯白度：★★★

適合白髮量超過「50%」的你

白髮染髮量過50%的你，無論是集中在部分頭髮的部分區域，或是平均分散在頭髮上，其實都不容易以髮型的調整來修飾白髮，

加上白髮本身的黑色素為0，必需使用黑色、深棕色為主的顏色，才能針對大範圍的白髮，取得較好的視覺遮蓋效果，

但相對的，因為髮色較深，所以髮色的顯色度勢必得妥協，後續肌膚的顯白度也或多或少會受些影響。

但如果你像i小編的媽媽一樣，白髮量較多，而且很在意旁人眼光的話，色度較深的1號、3號還是最適合你的選擇

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▌想要自然飄逸，覆蓋中量白髮的你



推薦顏色 #4.5號深棕紅色、#6號深咖啡色、#6.1號自然棕色、#6.782號亮澤棕色、#6.88號褐棕色

白髮覆蓋度：★★★★

髮色顯色度：★★★★

肌膚顯白度：★★★★

適合白髮量「30%-50%」的你

白髮染髮量大約30%，但還不到50%的你，白髮雖然沒有上述50%這麼明顯，

但其實也看得出來了，特別是在每天照鏡子時，還是感受的到歲月的痕跡的…

不過往好的方向想，因為白髮量沒有到非常多，所以可以選擇顏色相對沒那麼深的顏色，同時可以兼顧髮色的顯色度、以及讓皮膚更顯白些。

i小編的阿姨最愛4.5號深棕紅色，能有效覆蓋白髮，但帶點紅色在戶外顯色度超好，肌膚也更顯白了，感覺好像年輕十歲，不過要提醒一下你，

紅色退的速度會比其他顏色快20%左右，這個一定要特別考量喔。

至於以棕色為基底的咖啡、自然棕、亮澤棕、或褐棕色，也都能有效遮蓋白髮，同時維持一定的顯色及肌膚顯白唷。

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▌想要自信顯白，覆蓋 #小量白髮 的你



推薦顏色 #7-亞麻棕、7.83淺棕色(焦糖棕)、6.53淺棕紅色

白髮覆蓋度：★★★

髮色顯色度：★★★★★

肌膚顯白度：★★★★★

適合白髮量「30%以下」的你

白髮染髮量不到30%的你，其實白髮量不太明顯，如果是像i小編的好友k小姐一樣，白髮平均分布的話，其實最受白髮影響的人，很可能是在鏡子前的你。

但不可否認的是，如果你的髮量比較多、或是頭髮留長一些，旁邊的人也或多或少會注意到，加上使用深色系來遮蓋少量白髮的話，反而顯得有點不自然。

這時你可以試試我的超級好朋友K的最愛-7號亞麻棕色，不只顯色度、以及顯白度超好，最重要的是少量白髮也能有很不錯的覆蓋效果，

加上和白髮之間的色差不大，即便白髮漸漸長出來了，亞麻色反而比原生的黑色讓白髮更不明顯了。

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白髮染髮的選色一直是很令人困擾的問題，不只要注意白髮是否能有效覆蓋，更重要的是還得兼顧髮色的顯色以及肌膚的顯白度，

選錯顏色和染髮劑的話，雖然白髮是蓋過去了，但髮色太深不自然，加上讓皮膚看起來更黃更黑的話，反而更沒有精神。



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