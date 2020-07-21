近期常有園丁(鐵粉)私訊我們，詢問染髮後怎麼讓顏色更持久一些，

其實影響的因素不少，今天就先分享染髮後的護色洗髮精這件事。

護色洗髮精真的比較不會讓頭髮掉色嗎？

答案是～對的，染後使用建議的護色洗髮精，的確會讓染後髮色持久度更好。

但為什麼會這樣呢？護色洗髮精究竟有什麼不同的地方呢？

讓我們用30秒，快速從下列3點來和大家分享。

1、清潔力比較溫和

2、添加抗氧化成分

3、延緩紫外線影響的成分

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▌清潔力比較溫和

一般洗髮精洗潔力相對強，這也是正常的事，畢竟洗髮精就是清潔用品，誰會買洗不乾淨的洗髮精呢？

但清潔力太強的洗髮精，容易將染髮的色素粒子清潔掉，特別是夏天最受歡迎的「控油洗髮精」，那究竟怎麼辦才好呢？

建議選擇護色專用的洗髮精，相對他的清潔成分(界面活性劑)比較溫和，比較不會把染上的色素粒子洗掉(延伸閱讀：如何選擇溫和的界面活性劑)

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▌添加抗氧化成分

抗氧化成分能強韌髮根及髮絲，讓頭髮從髮根健康，健康的頭髮相對就比較能牢牢鎖住染髮的顏色粒子，

以「美娜圖塔紅石榴亮麗護色洗髮精」為例，有機紅石榴這個成分，本身有很高含量的抗氧化成分，不只常常被使用在很多高級的保養品成分中，

對於髮質的強健也很有助益，同時就能強化頭髮顏色粒子的維持。

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▌延緩紫外線影響的成分

紫外線不只是皮膚的天敵，更是頭髮染髮的天敵，當洗髮精有添加延緩紫外線的成分，也能延緩髮色褪色的時間，比如像 「向日葵籽」就是很好的添加成分。

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只要每天洗髮時，提醒自己使用護色專用的洗髮精，就能讓自己好不容易染的髮更持久、更自然，當然也能在和家人、朋友外出旅遊時，拍出更美的照片唷，

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