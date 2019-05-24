關於創辦人 | 佑青哥😎

媒體報導

他放棄教職去追夢險破產

水晶香 | 2019-05-24
同儕都領22K　他放棄教職去追夢險破產：從不後悔   ⋯
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〈上班族創業〉老師頭家

水晶香 | 2019-05-24
〈上班族創業〉老師頭家 2016-09-13 文、攝影／黃柏軒 「常常有⋯
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