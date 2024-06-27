Mizz美滋滋 | 新品上架 | Medimix 印度皇室藥草美肌皂 | 印度皂

暑氣正盛，又悶又熱的夏天，旺盛的油脂分泌加上全身流汗，讓你的背部肌膚不透氣，#背痘 問題也接連而來嗎？

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那你一定要試試 #medimix #印度美肌皂，其中專門針對油性膚質，研發設計的 #草本美肌皂(深綠款)

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以椰子油、棕櫚油為基底的皂化成分，清潔力極佳，能有效清潔夏天旺盛油脂分泌，造成的肌膚悶熱不適，除此之外，18種珍貴草本精華添加，包含有控油、鎮定、舒緩…等。



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那除了油性膚質之外，其他如一般、乾性膚質，也有適用的印度皂嗎？

有的有的，#mizz美滋滋 這次將印度皂全系列共7款全數上架囉，不只可以試聞香味，門市還有自取限定的優惠價唷

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[ 印度medimix 皇室藥草浴美肌皂]

-添加草本植物配方，溫和不刺激

-深層清潔，肌膚光滑潔淨

-嬰兒及敏感肌膚適用

-溫和不刺激，洗臉洗澡都可以

-七星級杜拜帆船飯店指定使用款

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*全系列七款熱銷推薦

【淺綠】寶貝美肌皂

【橘色】壇香美肌皂

【深綠】草本美肌皂

【黃色】薑黃美肌皂

【磚紅色】藏紅花美肌皂

【咖啡色】岩蘭草美肌皂

【藍色】沁涼美肌皂

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🏠Mizz美滋滋直營門市

​ 台北市文山區興隆路一段165號1樓

​ (捷運萬隆站2號出口，步行約5分鐘)

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營業時間

- 上班日：週一～週五 | 10:00-20:30

- 週末：週日 | 11:00-20:00 (週六固定公休)

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