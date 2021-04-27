白髮染髮＆植萃染髮 | 染髮實測好評推薦

【植萃染髮分享-海倫】6.782號亮澤棕色 | 天然植物成分添加，白髮染髮也可以！健康不傷頭皮

Helen | 2021-04-27
天然植物成分添加，白髮染髮也可以！健康不傷頭皮～美娜圖塔植萃染髮體驗分享 最⋯
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【植萃染髮分享-SamNis】6.88-褐棕色 | 植萃染髮：白髮染髮！手殘也可以上手！染髮DIY！來換個髮色吧！

SamNi's | 2020-12-05
 [愛漂亮] Mea Natura美娜圖塔 · 植萃染髮⋯
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【植萃染髮分享-豫花花】3號-深棕黑色 | 媽媽親自體驗白髮染髮～含天然成分的染髮劑！在家裡也能DIY染髮推薦

豫花花 | 2020-12-05
媽媽親自體驗白髮染髮～含天然成分的染髮劑！在家裡也能DIY染髮推薦 ⋯
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【植萃染髮分享-倪倪】6號 深咖啡色 | 天然有機添加， 無動物試驗安全健康染髮與白髮染髮最佳首選-mea natura美娜圖塔染.洗.護 3 合 1 植萃染髮開箱分享

倪倪 | 2020-09-22
「染髮劑推薦」天然有機添加， 無動物試驗安全健康染髮與白髮染髮最佳首選 &n⋯
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素人實測合輯-【6.1號-自然棕色】

蟹腦闆 | 2020-09-15
  姓名：陶小姐 職業：會計/財務主管 ──​  ⋯
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素人實測合輯-【4.5號-深棕紅色】

蟹腦闆 | 2020-08-07
姓名：蟹媽媽 職業：專業媬姆、6個可愛孫子的阿嬤 ──​ ▌髮色狀況： ⋯
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