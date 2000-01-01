3號-深棕黑色
植萃橄欖染髮劑(3號-深棕黑色)60G大容量 (買送就紅石榴護色洗髮精) ▌白髮染髮專用 ▌天然植物染髮成分添加
6.782號-亮澤棕色
植萃七葉樹染髮劑(6.782號-亮澤棕色)60G大容量 (買送就紅石榴護色洗髮精) ▌白髮染髮專用 ▌天然植物染髮成分添加
微甜清新花果香
【ARLEM】甜橙茉莉滋潤香氛沐浴乳-1000ml(歐盟實驗室敏感檢測)
鎖色．修護．舒緩
紅石榴亮麗護色髮浴300ml(染後髮質適用)
7號-亞麻棕色
植萃橄欖染髮劑(7號-亞麻棕色)60G大容量 (買送就紅石榴護色洗髮精) ▌白髮染髮專用 ▌天然植物染髮成分添加
舒眠植萃薰衣草
【ARLEM】薰衣草舒眠香氛沐浴乳-1000ml(歐盟實驗室敏感肌檢測)
淡雅芬芳夜來香
【ARLEM】晚香玉淨化香氛沐浴乳-1000ml(歐盟實驗室敏感肌檢測)
蓬盈清爽．頭皮深呼吸
橄欖頭皮養護髮浴300ml(一般至油性髮質適用)
6號-深咖啡色
植萃橄欖染髮劑(6號-深咖啡色)60G大容量 (買送就紅石榴護色洗髮精) ▌白髮染髮專用 ▌天然植物染髮成分添加
4.5號-深棕紅色
植萃紅石榴染髮劑(4.5號-深棕紅色)60G大容量 (買送就紅石榴護色洗髮精) ▌白髮染髮專用 ▌天然植物染髮成分添加