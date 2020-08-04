「怎麼又多了一些白髮，真的好討厭！」最近你是不是常常有這樣的困擾，隨著年紀的增加，無論是頭頂的髮根、前額，還是兩旁的鬢角。

原有的黑髮中，長出一根又一根的白髮，讓自己不知覺得顯老，看起來沒精神又無精打采！

那如何有效選擇合適的染髮劑遮蓋白髮，同時還能讓染後的髮色自然不透光呢？

跟著我們，從下面4點來找最適合自己的方式吧^^

白髮生成的原因

白髮染髮劑(白髮染)和黑髮染髮劑(彩染)的差別

染白髮不透光的技巧和注意事項

白髮補染的時間

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▌白髮生成的原因

其實不只有熟齡的人才有，在PTT、甚至是Dcard的許多年輕網友們，無論還在就學、或已經進入社會，因為壓力、坐息不正常、遺傳等因素，

就會造成白髮，而早生白髮的他們，和同齡的人比起來，看起來更是顯得老態沒精神，嚴重影響交友以及工作表現，

所以別為以年紀輕就不會有白髮的困擾喔。

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▌白髮和黑髮染髮劑的差別

白髮和黑髮在頭髮內的色素就有很大的不同！

正常健康的黑髮，裡面有「褐色素、藍色素、紅色素、黃色素」等4個色素，而白髮則是完全空空的，一個色素也沒有。

也因此白髮專用染髮劑，和一般黑髮染髮劑最大的差別就是，一般的黑髮染髮劑是讓原先黑髮內的色素脫離，

同時加入新的色素，以改變髮色為目的。而白髮染髮劑的用途則是將白髮的顏色加深，

讓你頭頂的白髮和黑髮的色差縮小，進而讓視覺上看起來自然有精神。

因此，如果誤用黑髮染髮劑在白髮上，可能讓白髮無法有效過色、甚至有些透光，讓效果大打折扣。

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▌染白髮不透光的技巧和注意事項

透過下面3個染白髮的技巧，讓你在家也能成功擺脫白髮的困擾。

▸技巧一：配合你的白髮數量，選擇適合你的染劑顏色

以顏色來說，褐色(深棕色)最能有效的充滿白髮的內部空間，達到完整覆蓋白髮的效果。

所以白髮染髮劑的主色，一定都是以褐色為主，只是深淺不同。

而白髮量比較多的人，可以選擇偏暗的冷色系染髮劑，能有比較好的覆蓋效果，也能和目前的原生黑髮比較一致，也自然一些；

如果白髮比較少，則可以選擇明亮的暖色系，如帶一點黃色、灰色的亞麻棕、淺棕色等，

讓頭髮的黑色中帶些不同的亮色，髮色自然中帶點繽紛，比較不會因為染得太深而顯得有點死黑。

不同品牌的白髮染，都有依白髮量而建議使用顏色，都是很好的參考。

▸技巧二：染髮刷配合牙刷上色，鬢角白髮效果更好

自己染髮除了使用染髮專用的染髮刷之外，白髮染髮的你建議可以使用另外使用牙刷，因為牙刷的細縫小，針對白髮明顯的鬢角，能有更均勻的上色效果。

▸技巧三：刷、梳、厚敷三步驟

為了讓褐色素進入白髮，自己染髮的步驟建議以刷、梳、厚敷三步驟進行

刷：針對「頭頂、兩側、以及前額」，分別塗抹刷上染髮劑

梳：將染髮劑擠在梳子上，針以全部的頭髮平均梳過一次，此步驟目的在彌補染髮刷雖然能有效覆蓋白髮，

但可能會遺漏細部的白髮。如果有不用的牙刷，則可以針對兩個鬢角補強。

厚敷：針對白髮較多的部分(頭頂、前額、鬢角)，以及後腦勺這個自己不好染的部位，將染髮劑擠在戴透明手套上，

抓染並多敷一些染髮劑，以求達到更好的白髮染髮效果。

(因為此步驟會難免會接觸頭皮，建議可以使用安全、溫和植萃的染髮劑，以避免頭皮有敏感或其他不適反應，維持頭皮的健康。)

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▌白髮補染的時間

隨著頭髮的自然生長，白髮還是會慢慢的長出來，還是需要定期補染白髮，才能維持自然年輕的髮色，

但究竟每隔多久補染一次，才能避免布丁頭、或是做作不自然的黑白相間呢？

如果你的白髮量超過1/2，建議可以先以深棕色、黑棕色等暗深色系，將白髮整個染過一次，

後續則依白髮生長的速度來補染即可，建議約2-3個月可以補染1次。

如果你的白髮量低於1/2，則可依視覺上的白髮量，針對白髮局部補染，顏色的選擇可以參考文章前段的建議，平均約2個月補染比較剛好且自然。

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有人說白髮是智慧的象徵，但黑白髮相間在視覺上，的確讓旁人感覺有些老態、而且比較沒精神，相對的也影響我們的自信及工作表現，

希望透過上述簡單的說明，讓你能選擇最適合自己，而且安全、健康的白髮染髮，在家也能找回自然黑髮容貌。

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