退換貨常見問題Ｑ＆Ａ

退換貨相關說明



1、依照消費者保護法規定，水晶香國際提供7天鑑賞期(自簽收日次日起算7天)，在此期間，銷售商品如與消費者訂購內容不符、品質瑕疵，或運送途中發生損毀者(以上統稱瑕疵品)，水晶香國際將更換相同新品，若超過此期間視同驗收完成不得退換貨。

2、由於洗沐香水保養品屬於消耗性產品與私密商品，一經拆封使用，恕無法退貨。因此若您所訂購之商品無問題而您欲退貨，退回的商品必須是全新狀態，包括主要商品及相關配件，否則水晶香國際有權拒絕接受退換貨。如因個人因素退貨次數過多，將視情況決定是否暫停出貨，請敬見諒。



3、退貨申請以整筆回收與退款處理方式，恕不提供挑品退差額。

4、不良品退換經過檢查與測試之後，若發現商品本身並無瑕疵，消費者必須支付所有發生之相關費用。

5、在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會主動請貨運與您聯絡，安排時間前往取貨。

請您將退貨商品包裝妥當並於約定時間貨運取件，水晶香國際在進行商品瑕疵或損壞鑑定，並於取得退回貨品後，會在3-5個工作天內將全新商品寄給您。



6、退款方式及退款時間

原付款方式 退貨作業時間 退款方式 貨到付款 超商取貨付款 退貨包裏完成回收後約7-10個工作天，完成相關作業。 完成商品驗收後的退貨退款， 請您完整填寫退貨申請資料。 銀行/郵局帳戶資料(包含銀行名稱、分行名稱、戶名)，我們將於7-10個工作日內，依您申請的帳戶資料完成退款。 線上刷卡 刷退至原信用卡帳戶中。 由於完成刷退後，銀行間的作業時間約7-14天，也因個人信用卡的結帳週期不同影響退刷款項完成時間 (負項可能會列在下期的帳單上)

關於「店家已刷退後的作業時間」 麻煩您洽詢您的信用卡發卡銀行

※ 銀行帳戶填寫注意事項：

．填寫退款帳號時請注意：提款卡卡號不一定等於存褶帳號，請以存褶帳號為準。

．一般銀行帳戶，請勿自行加入銀行代碼 ，帳號欄位請填寫存褶顯示之帳號即可，以免造成退款錯誤或失敗。

．中華郵政(代碼700)帳戶，帳號則需填寫存簿之【局號】＋【帳號】，共14碼。

7、關於加價購商品退貨辦理規則

※ 如您退貨後訂單餘額不足加價購優惠限制，加價購商品將以原價計。

※ 如您購買的商品與加價購商品為同品項，且又產生退貨需求時，退貨認定將以加價購商品優先