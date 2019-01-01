配送常見問題

配送流程及進度確認，歡迎以下列方式和我們聯繫

水晶香Line@ ID : 點我加水晶香官方Line@

免付費客服電話：0800-280-504



客服時間

週一～週五：0900-1800(國定、例假日除外)

Q1. 可以選擇的配送方式有那些？

水晶香目前提供「宅配到付服務」、「7-11便利商店取件」、「全家便利商店取件」、「萊爾富便利商店取件」服務。

Q2. 請問運費如何計算？

水晶香目前提供單筆訂單滿NT$699元（限台灣地區）、港澳地區NT$3000，即可享有免運之優惠。

如未達上述標準，宅配運費100元，超商取貨另外60元

Q3. 如何更改訂購內容、送貨地址或取消訂單？

訂單正式送出後，即無法修改訂單內容，如您仍需修改，請於商品寄出前洽詢：【免付費客服專線：0800-280-504】由水晶香客服為您服務。

若您的訂單狀態非待付款，即無法自行取消訂單，需與水晶香客服聯繫取消，或是於首頁下方的「會員服務/聯絡我們」留言。

提醒您，若您取消訂單後重新訂購，商品將依當時庫存數量為準！

Q4. 外島地區可以寄送嗎？

台灣外島將以海運配送，預計3-7日內送達，而送達時間會因天氣狀況、船隻班次而有變動的可能性。另亦可選擇以「超商取貨」的方式寄送，不便之處敬請見諒。

Q5. 訂購商品後需幾天的時間才可以收到商品呢？

常態的出貨時間為，今日下單，2個工作天內出貨，不含下單當天、例假日、超商取貨及離島地區。

將會於購買商品頁面中，顯示最快出貨日期（依照訂單順序出貨）。

完成下單後，請您留意訂單狀態通知的簡訊及E-mail。

Q6. 使用「7-11便利商店」、「全家便利商店」、「萊爾富便利商店」取件，訂購後何時至門市取貨？

正常超商訂單為出貨，約2-5天的下午4點之後，即可至門市取件。(到貨簡訊通知，要視超商系統有沒有將資料回傳，請依出貨簡訊內容為主)

若您逾期未至門市取貨時，商品將會退回本公司，訂單亦將自動取消無法重新配送，如您仍需要該商品，請再次重新上網訂購。

提醒您，若有以下狀態，將影響您未來下單的付款方式（無法使用貨到付款服務，僅開放信用卡方式結帳）：

1.使用「7-11 便利商店取件」、「全家便利商店」、「萊爾富便利商店」貨到付款服務：若您有2次以上(含2次)未於通知期限內至指定門巿取貨。

2.貨到付款未取／拒收件達 2 次以上(含2次)。

若有蓄意或故意拒收商品等情況，水晶香將保留是否繼續接受訂購之權利。



Q7. 超商取貨可否修改、或是延長取貨時間？

因超商取貨服務時間，需配合超商作業規範，無法依個人需求彈性更動，再請您見諒！

Q8. 商品送達門市未收到E-mail及簡訊通知？

若您未收到E-mail通知，可能是因網路狀況、信箱容量不足、伺服器是否正常運作等各種不確定因素；若未收到簡訊通知，有可能是您所在的地點收訊不理想、手機簡訊儲存容量已滿，或手機門號本身預設拒收廣告簡訊功能，麻煩您再與門號所屬通訊業者確認。

配送如有任何疑問，歡迎以Line@和水晶香客服確認。

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Q9. 至門市取貨時，門市人員卻說沒有我的商品，該怎麼辦呢？

若您已收到E-mail、簡訊通知取貨，並依照日期前往門市取貨，卻無法順利領取商品時，請您於上班時間撥打消費者服務專線與客服人員聯絡，以便客服人員儘速為您查詢商品流向。