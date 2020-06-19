素人體驗心得分享

【Emma】讓媽媽敏感頭皮不該該叫的染髮劑-6號深咖啡色

Emma | 2020-06-19
讓媽媽的敏感頭皮不該該叫的染髮劑 對！我來出賣可以當白髮魔女的媽媽的真面目了&⋯
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【美娜闆娘 ilan】自己DIY染髮也能染出沙龍級髮色-植萃染髮劑-4.5號深棕紅色

闆娘ilan | 2019-09-09
自己DIY染髮也能染出沙龍級髮色 話說即將上市的染劑 大家一定很好奇 身⋯
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【美娜代言人 周涵鈺】出國旅遊就靠美娜圖塔，超好用橄欖撫紋鎖水馥活霜

周涵鈺 | 2018-12-21
出國旅遊是一件令人期待，又怕受傷的事 因為國外的乾凜的天氣，對肌膚真的是一個⋯
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【Angela Yang】DIY染髮再也不擔心頭皮敏感不適-植萃染髮劑-7.83號淺棕色

Angela Yang | 2019-12-04
人家說十禿九富，可是我從少年起就有十白九慧的煩惱!! 邁向40不惑之年，更⋯
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【Hsuan】DIY染髮再也不擔心頭皮敏感不適-植萃染髮劑-6.53號淺棕紅色

Hsuan | 2019-12-04
一開始是在Tomod’s遇到美娜圖塔的紅石榴面霜， 那療癒的味⋯
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【Kenda】DIY染髮再也不擔心頭皮敏感不適-植萃染髮劑-7號亞麻棕色

Kenda | 2019-12-03
大家好！我是新加入美娜圖塔的新人‍♀️‍♀️ 最近頭髮長了加⋯
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