出國旅遊是一件令人期待，又怕受傷的事

因為國外的乾凜的天氣，對肌膚真的是一個很大的挑戰，特別歐美又是長時間的飛機，壓力和溫差真的考驗每個美人兒平時對肌膚的保養，很開心我們的橄欖66霜(橄欖撫紋鎖水馥活霜)，能讓代言人 周涵鈺 最擔心的過敏、脫妝、細紋獲得很好的效果，

更重要的事，只要簡單一瓶 ，就可以補足臉部肌膚的需求，不但可以放心玩，更不需擔心膚質，自拍也能漂亮入鏡，留下美好回憶～



ps. 為什麼代言人喜歡稱「橄欖撫紋鎖水馥活霜」為「橄欖66霜」呢？因為6倍效果，只要專櫃1/6的價格唷。



隨著年齡增長，乾燥、敏感、細紋毫不客氣爬上臉來，於是專櫃保養品毫不手軟的買，

但我從年輕對保養這方面就是個懶女人，一直希望愈簡單愈好，終於！讓我發現CP值超高的產品～【mea natura美娜圖塔】橄欖撫紋鎖水馥活霜



無意間看到它標榜『臉霜眼霜二合一』，對一個懶女人來說，當然手刀買。第一次開封，感覺質地有點rich，擔心會不會讓眼周長肉芽？皮膚長粉刺？只要專櫃1/6價錢，這麼便宜真的有機不致敏？（內心小劇場很多）大膽往臉上塗了以後～驚為天人！吸收超快，只摸到滑滑水嫩感，完全不油膩！



每年總會去歐美日本幾次，乾燥寒冷，室內暖氣強力放送下，肌膚總是乾到爆炸，

不得已拿馬油抹全臉，回國就大過敏立刻找醫生報到。



上週去了一趟日本，帶上這瓶橄欖霜，在保養的最後一道按壓在全臉，天兒啊！這次竟然沒有過敏、沒有脫妝，保濕度超好，細紋不再猖狂，實在太滿意了，立刻傳訊蟹老闆再寄2瓶來