【美娜闆娘 ilan】自己DIY染髮也能染出沙龍級髮色-植萃染髮劑-4.5號深棕紅色
自己DIY染髮也能染出沙龍級髮色
話說即將上市的染劑
大家一定很好奇
身為闆娘的我，一定要來先體驗看看！
所以在七月底做了植萃染髮初體驗
認識我的人都知道
我是典型粗硬髮。髮量無敵多
然後從國中就有少年白
一直到現在白髮量大概30%跑不掉
所以常常需要染髮
要不然看起來真的多了十歲
這次體驗我本來覺得很擔心
因為粗硬髮加上白髮
就是髮型師眼中最難上色的狀況
加上我自己第一次DIY染髮（苦手）
整個覺得很可怕
還好照著步驟一步一步也蠻順利的
心得1-真的沒什麼刺鼻味道
過敏性鼻子的我，最討厭刺鼻阿摩尼亞味
這部分讓我很開心，鼻子都沒癢也沒打噴嚏
心得2-染劑溫和不傷皮膚
而且新手難免不小心藥劑碰到頭皮
更何況我連手上都沾到（技術很差）
過程等待了35分鐘後
沒有特別不舒服，可見藥劑算溫和
心得3-護髮精華好用
用清水洗完染髮，本來感覺頭髮有變粗
（應該是毛麟片打開）
嚇一跳以為馬上髮質變差
後來用了附贈的洗髮護髮
護髮素馬上被吸收了很厲害
頭髮馬上滑順有光澤✨
心得4-依自己習慣來染髮
因為歐美染髮慣用手直接抓染劑上色
這和亞洲人慣用染髮梳不同，有點不習慣
我還是自己準備了染髮梳來用
大家可以照自己的習慣準備染髮梳
心得5-染後髮色很自然
白髮有被染過，但較粗的白髮顏色稍透
所以像我粗硬髮質又有白髮
可以延長至40分鐘比較夠噢！
心得6-染髮後維持時間ok
一直想確認這點所以硬等到染後一個月來檢驗
這一個月帶小孩上山下海旅遊
還跑去浮潛玩水
但到現在顏色仍維持很正常噢！
不過我固定使用護色髮浴
用我的經驗跟大家分享
希望對大家有幫助噢
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