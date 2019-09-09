自己DIY染髮也能染出沙龍級髮色

話說即將上市的染劑

大家一定很好奇

身為闆娘的我，一定要來先體驗看看！

所以在七月底做了植萃染髮初體驗

認識我的人都知道

我是典型粗硬髮。髮量無敵多

然後從國中就有少年白

一直到現在白髮量大概30%跑不掉

所以常常需要染髮

要不然看起來真的多了十歲

這次體驗我本來覺得很擔心

因為粗硬髮加上白髮

就是髮型師眼中最難上色的狀況

加上我自己第一次DIY染髮（苦手）

整個覺得很可怕

還好照著步驟一步一步也蠻順利的

心得1-真的沒什麼刺鼻味道

過敏性鼻子的我，最討厭刺鼻阿摩尼亞味

這部分讓我很開心，鼻子都沒癢也沒打噴嚏

心得2-染劑溫和不傷皮膚

而且新手難免不小心藥劑碰到頭皮

更何況我連手上都沾到（技術很差）

過程等待了35分鐘後

沒有特別不舒服，可見藥劑算溫和

心得3-護髮精華好用

用清水洗完染髮，本來感覺頭髮有變粗

（應該是毛麟片打開）

嚇一跳以為馬上髮質變差

後來用了附贈的洗髮護髮

護髮素馬上被吸收了很厲害

頭髮馬上滑順有光澤✨

心得4-依自己習慣來染髮

因為歐美染髮慣用手直接抓染劑上色

這和亞洲人慣用染髮梳不同，有點不習慣

我還是自己準備了染髮梳來用

大家可以照自己的習慣準備染髮梳

心得5-染後髮色很自然

白髮有被染過，但較粗的白髮顏色稍透

所以像我粗硬髮質又有白髮

可以延長至40分鐘比較夠噢！

心得6-染髮後維持時間ok

一直想確認這點所以硬等到染後一個月來檢驗

這一個月帶小孩上山下海旅遊

還跑去浮潛玩水

但到現在顏色仍維持很正常噢！

不過我固定使用護色髮浴

用我的經驗跟大家分享

希望對大家有幫助噢

#mea_natura #find_a_new_me

#DIY染髮 #染洗護三合一的植萃染髮劑

#黑白髮均能有效上色