讓媽媽的敏感頭皮不該該叫的染髮劑



對！我來出賣可以當白髮魔女的媽媽的真面目了…



不滿大家說，我媽就是那個去日本藥妝店，鷹眼看到開架式一排染髮劑只要有「有機」字眼的大媽，就會用掃貨般的每款像不用錢的buy回家，而我就是那個居家染髮小妹，每月固定被call回家幫媽媽居家染髮培養母女感情。

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之前用過各種類型的有機染髮劑，最失敗的一次是，染粉像綠茶粉+熱水mix方式，結果像泡不開麥片還有粉的，稠稠的弄在頭髮上，那次根本過不了色超糟的，差點母女感情破裂，哈哈哈哈

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這次試用希臘有機品牌 mea natura 美娜圖塔植萃橄欖染髮劑，1+2劑的簡單搖晃即可mix染劑，不怕調錯比例，瓶身前頭是尖頭的，可以很均衡的輕鬆擠壓量染在各層頭髮上，而且沒有一般染劑臭味，反而是淡雅香味，在這過程中，我媽竟然都沒有唉唉叫頭皮痛，很少有染劑可以讓她的敏感頭皮不該該叫，很棒

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為了要顯色一點，陪著媽媽追韓劇時光一小時總是很快的過去，盒中還有鎖色洗髮露及護色萃取包，我媽洗完頭出來，我根本她御用造型師還要吹整她頭髮，吹完我自己很滿意根本媲美髮廊，只要一小時後白髮魔女說掰掰，還我咖髮媽媽母女感情也是有史以來最美好的一天？

>> 點我了解 | 敏感頭皮也好用的植萃染髮劑

#老闆我想許願單買護色萃取護我爛頭毛

#本文為真實體驗絕無調色P圖P人我也只有這個媽媽而已