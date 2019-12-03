

大家好！我是新加入美娜圖塔的新人‍♀️‍♀️

最近頭髮長了加上之前染的也都長了新頭髮，所以布丁頭蠻明顯的，原本想要出去染個頭髮但是一直的沒有時間（莫名其妙的沒時間）。

正在想著是不是該找天去補一下的時候我老公突然丟了染髮劑的照片給我說要不要自己染看看，就抱持著沒魚 蝦也好的心態（真的是媽媽）來試試看囉

一開始頭髮的照片

很明顯長長了蠻多的....黑色部分也很明顯....

染的過程其實就跟一般染髮劑差不多

我雖然選了7號亞麻棕色，但因為頭髮本身就是黑的，除非你去漂之外，通常一般染髮劑的效果應該也有限啦...（意思就是說黑髮的人你不要抱持著你會染到很淺的狀態，有均勻其實真的就很不錯了）

加上染髮劑也完全沒有想像中的刺鼻味，染髮劑碰到皮膚也不會刺痛（以前用過別牌的有被痛到想哭....）

加上染髮劑內附送的鎖色洗髮露以及護髮精萃讓我染完之後頭髮完全不乾澀打結，我個人真的是憨慢打心得，不過這次使用下來整體真的是很不錯唷！

老實說以自己染的狀況來說我已經很滿意了，加上我以為一罐會不夠染還準備了兩罐，沒想到這個長度跟厚度（我的頭髮真的很多可能是獅子王吧）一罐居然剛剛好！！另一罐留著剛好下次長長再補一次

#美娜圖塔 #植萃染髮 #發現新自己