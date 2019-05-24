2016-09-13

文、攝影／黃柏軒

「常常有朋友問我，對創業有什麼建議，我的建議就是不要創業。」謝佑青半開玩笑地說，「但現在就算是拿十萬月薪來聘我，我也不想當上班族了。」

在知名百貨專櫃裡，謝佑青熱情地介紹著他代理的有機美髮產品，沒有一般業務的口若懸河，親切誠懇的言談卻勸敗力十足。在創立「水晶香國際股份有限公司」前，出身師範學院的他曾是國小代課老師，卻在多年考試後，決定放棄擠教師資格的窄門，轉戰刀光劍影的職場。

離開教職後，佑青驚訝地發現師範學院的學歷竟不被多數企業認同，甚至還有主管半開玩笑地跟他說：「你的能力很好，做事也認真，就是只有高中畢業，學歷太低了。」不甘心的他，咬著牙考進成大EMBA，每週南北通勤上課，這好強的決定，意外開啟了他的創業之路。

賭上身家的決心

EMBA畢業後，有位同學打算代理一個瑞士的香水品牌，看上佑青在課堂上的表現，有意投資他創業，便問了他一句話：「你願意賭上身家嗎？」那時，佑青的第二個小孩剛出生，負擔很大，但他仍決定放手一搏，辭掉工作，透過信貸籌措了第一筆資金，迎接生命的新挑戰。「那時心想，如果失敗，大不了就兼三份工作花幾年還債！」然而，在一年後，借來的錢統統燒光，他發現台灣香水市場已經飽和，唯一的生路，便是找到更有潛力的新產品，於是他鎖定了三個月後在香港舉辦的亞太區美容展，「翻開存摺，我發現要是三個月後找不到對的產品，我們就玩完了。」

抱著背水一戰的決心，他在極大的壓力下，與同事把即將參展的上千個品牌在三個月內全部研究透澈，將目標縮小到十個，到了香港，一下飛機便馬不停蹄地拜訪廠商，第三天就簽下百萬元的訂單，快狠準出手，只因沒有時間再浪費。事實證明他的決策正確，這個雀屏中選的希臘品牌，拯救了公司，讓他們在半年內終於轉虧為盈。

為了小孩童年棄教職創業

佑青說，當年會決定創業，其實是為了家庭，「那時擔任量販店賣場營業課長，工作是輪班制，老大出生的前兩年，我都在工作和念書，有天回家，小孩看到我，就好像看到陌生人一樣，竟然哭出來，從來沒想過這種電視劇情節會發生在我身上！」這對他而言有如當頭棒喝，決定選擇自己可以掌控時間的生活。

「老實說，創業後工作的時間比以前還長，但小孩的成果展、家長會、第一次游泳學會憋氣時，我都可以在他們身邊。」提到小孩，佑青打開皮夾，向我展示家人們的照片，照片裡和照片外的他都一臉幸福：「我告訴自己，就算公司收起來了，至少這段時間，小孩會記得爸爸陪著他們。」

從師範教育領悟銷售之道

從老師、父親到當老闆，謝佑青說，他其實相當感謝師範學院給他的教育，「當一名老師，最重要的是因材施教，要有同理心，得習慣換位思考，因此雖然業務前輩們早就教過怎麼『塞貨』給通路，但我還是比較喜歡先了解通路需要什麼。」

一般業務習慣一進門就找老闆談，佑青在拜訪店家時，卻總是先跟店員聊天，以自己曾擔任銷售人員的經驗打開話匣子，從聊天中理解店家，「時間久了，當通路願意相信你，就可以省下那些無謂的攻防流程，反而省事。」他打開包包，掏出一條乾淨的抹布，「直到現在，我每到門市的第一件事就是把自己的產品與陳列架擦乾淨。讓別人親眼看見我有多珍惜這些產品，遠比任何銷售術都有用，這也是教育學院教我的，叫做『身教』。」

謝佑青小檔案：

台東師範學院初等教育系畢業，曾擔任台北縣立五寮國小老師、連鎖飯店停車場區域經理、量販店營業課課長，成功大學高階管理碩士班EMBA畢業後，於2013年創立水晶香國際股份有限公司。

報導連結：自由時報