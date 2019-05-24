▲謝佑青代理希臘美娜圖塔保養品的初衷很簡單，就是想自豪地跟孩子說：爸爸只賣我們自己都安心使用的商品！

生活中心／綜合報導

在大家探討一例一休到底能不能讓大家賺更多的時候，其實台灣勞工起薪低的狀況一直都在。也因此，軍公教人員一直是大家羨慕的工作，不但薪資福利相對比較好，退休後的生活也比較有保障。但一位畢業於國立師院的教員卻不這麼認為，為了理想，毅然決然放棄大家眼中金飯碗，拼了命地走出自己的一片天，即使傾家蕩產也在所不惜，只為同學一句「你敢不敢放手一搏」。

擔任教職的謝佑青，曾任教於偏鄉山上資源有限的小學，滿懷教學夢想，喜愛與孩子們互動接觸，常透過教學引領孩子感受大自然奧妙。任教越久越想為孩子們爭取更多資源。然而迫於現實狀況，認清教育夢難圓，於是他毅然決然轉換跑道重新開始，但師範學歷始終不被大多數企業所認同，他心裡很不服氣，努力考進成大EMBA進修。

EMBA畢業後，有位同學想代理來自瑞士的經典工藝香水品牌，便問他：敢不敢放手一搏？他立馬辭職同時籌措信貸，在一個住宅區僻靜的角間租了辦公室，同時身兼業務，也是老闆。謝佑青第一次創業就很有勇氣地選擇百家爭鳴的保養品和香水市場，並成立「水晶香」品牌。乍聽「水晶香」三個字，當下想到水晶教堂玻璃屋、夜市或賣場手扶梯旁賣水晶及佛珠的攤位，而真正見到老闆，卻是在大賣場，一個笑容靦腆還帶點書卷氣息的大男生，完全顛覆我對「老闆」這兩個字的刻板印象；當時他正拿著專用擦拭布小心擦拭展架上的瓶罐，瓶身上還印有一些紅或綠的果實，仔細一看，原來是來自希臘有機植萃洗沐保養品-美娜圖塔。

▲謝佑青創業的第一個商品：瑞士經典香水品牌。



倘若人生從此一帆風順，故事也就告一個段落。實則不然，創業遠比上班辛苦，貨比錢多的周轉壓力及台灣香水市場的飽和，像一記又一記的重拳，讓他幾乎可以說是散盡家產。「放棄吧，路邊烤雞蛋糕，三餐可以溫飽就好」這念頭在他內心盤旋，最終好強個性不允許他逃避，想起孩子們純真笑容，再度燃起熱情。

看準香港即將舉辦的亞太國際美容展，做足功課把所有參展商品了解透徹，終於發現來自希臘的有機認證品牌，不僅通過歐盟最嚴格的有機認證及敏感肌測試，萃取頂級初榨橄欖油，不添加防腐劑、矽靈、界面活性劑﹍﹍等有害物質，這就是他要找的商品，可以自豪的跟孩子說：爸爸只賣我們自己都安心使用的商品！秉持這一份初心，以及對選品始終堅持的嚴格把關，透露出他簡單純粹的信念：1.堅持做對的事，對消費者及自己誠實。2.愛護自己及家人，自己敢每天盥洗沐浴使用的商品才可以販售。3.永遠讓孩子明白大自然的美好：所有成分皆通過歐盟有機認證。





▲代理希臘美娜圖塔保養品的謝佑青表示，即便創業困難重重，但關關困難關關過的成就感，反而堆積出人生的厚度，豐富了生命的每一刻。他也常常勉勵年輕人有夢就要去追，不要有遺憾。

在敘述創業艱辛痛苦的過程時，他的語氣特別清淡；而提到信念時，眼中流露的光采卻像水晶般的動人；提到家人及孩子時，嘴角上揚的弧度又是那麼地溫柔，也許正是這樣的擇善固執，可以讓他在老師、老闆及父親三種角色恰如其分自在切換。

語畢，轉眼他又拿起擦拭布，仔細擦拭陳列架商品，因為身教遠比言教更重要，珍惜每樣用心挑選的商品，隨貨附上手寫卡片，在意人與人之間的溫度，把客人當成自己的家人，越是簡單的事越要堅持；因為正直、誠懇，身體力行永遠是他的銷售不二心法。

▲隨貨附上手寫卡片，謝佑青重視人與人之間的溫度，把客人當成自己的家人。