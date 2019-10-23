素顏也要卸妝嗎？男生女生都要天天卸妝！ | 美娜圖塔植萃保養小教室

「你知道嗎，素顏其實也要卸妝嗎？」

「男生騎車，空汙+PM2.5嚴重，其實比女性更需要卸妝咧!!!」

身為一個從來沒有上妝的男性，聽到上面的說法時，一度還以為是化妝品公司的推銷手法，畢竟只有洗臉而沒有卸妝的我，好像也沒啥事的樣子(或許是個人的臉皮比較厚的關係)。但經年累月下來，發現自己毛孔明顯變粗，而粉刺的狀況也比以往多很多時，才驚覺長年只有洗臉沒有卸妝的我，不只毛孔深層堆積很多髒污，這些累積的髒污更把我的毛孔撐大，同時也衍生出更多肌膚的問題。

究竟上述的問題和卸妝真的有關嗎？素顏除了洗臉之外也要卸妝嗎？跟著我們從下面3個面向來一探究竟吧！

#卸妝和洗臉有什麼不同嗎？

#只洗臉沒卸妝，肌膚長期累積什麼危險？

#卸妝+洗臉的話，肌膚會不會過度清潔呢？

#卸妝和洗臉有什麼不同(油性髒污vs 水性髒污)

兩者最大的不同，就在於卸妝能清潔「油性髒污」，而洗臉則能清潔「水性髒污」，以卸妝來看，除了能卸除彩妝的「油脂髒污」之外，也能同步卸除因油脂髒污，堆積在深層而形成的「黑頭粉刺」及「毛孔粉刺」，而洗面乳則是能清潔每天皮脂、汗水、灰塵堆積在表面的「水性髒污」。

因為油性髒污而形成的粉刺，是清潔水性髒污洗面乳所無法深層清潔的部分，所以即今天沒有上妝的妳，也要每天清潔水性髒污堆積到肌膚深層，而形成的粉刺，所以～～平時不會上妝的男性，也要每天卸妝喔。

#只洗臉沒卸妝，肌膚長期累積什麼危險？

坦白說，如果妳和我一樣，是皮非常粗、防禦力很強的正常肌，還不需要到每天卸妝，但在台灣亞熱帶，天氣常常又濕又熱，如果你本身容易出油，即便是妳是待在辦公室，一整天下來，皮膚也會敷上厚厚一層「環境妝」，而妳的另一半、或是家人，如果在油污較嚴重的環境(ex.廚師、技術人員)，又或者待在外面時間更多業務相關工作的話，因為PM2.5或是空汙等蓋上的環境妝更重了，這些油性髒污堆積下來，會撐大毛孔，讓毛孔日益粗大，更容易堆積髒污，進而造成的油痘肌、粉刺肌，雖然依每個人的體質不同，但這也是我自己累積這麼久，一直到近幾年才慢慢感受到的困擾。

#卸妝+洗臉的話，肌膚會不會過度清潔呢

妳一定很好奇，如果當天已經卸妝了，還要洗臉嗎？

答案是要的，因為洗臉能清潔每天肌膚表層的老廢角質、以及汗水、和灰塵等水性髒污，這些功能卸妝的效果還是不如洗面乳的，畢竟卸妝是以油性髒污為主。

那如果素顏～先卸妝再洗臉的話，會不會過度清潔呢？那建議可以選擇以溫和界面活性劑的卸妝乳或卸妝水(界面活性劑的說明，可以參考 如何選擇溫和的界面活性劑)，或是有洗卸兩用，同時帶有保濕成分的產品喔。

不過，如果妳當天有上比較難卸的防水妝，就乖乖的用清潔力比較強的卸妝油吧。

總結來說，在空汙以及PM2.5，加上台灣亞熱帶又濕又熱的天氣，肌膚累積的環境妝比較就比較多，相對也讓肌膚防禦力弱化，形成敏弱肌、油痘肌或粉刺肌，所以即便是素顏沒有上妝、或是一直都沒有上妝習慣的妳及家人，都需要適合的卸妝＋洗臉，表層深層都能有效清潔，讓毛孔維持正常大小不粗大，問題也會少很多喔！

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#素顏也要卸妝



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