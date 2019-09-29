如何選擇適合自己_又能有效上色的顏色？

DIY染髮除了確認產品是否安全、健康無虞之外，相信大家最煩惱的，就是怎麼選擇適合自己、而且能真的有效上色的顏色了～><

我們和妳一樣，每每在挑選的時候，真的都會很擔心是否能有效上色，深入了解後才發現，是否能有效上色，考量的範圍真的很多，

包含原生髮色、已染顏色、白髮量百分比、頭髮量多寡、髮質粗細…等，都會影響染後的效果，想起來真的很麻煩

我們完全能了解妳的困擾，從今天起，讓新開班的「美娜DIY植萃染髮小教室」，陪你一起健康染髮、開心選色、同時發現新自己吧

【閱讀時間約2分鐘，看完對妳絕對有幫助】

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那麼，今天分享下面3個重點，來教大家如何選擇真的能有效上色的顏色吧！

1、染髮顏色號碼代表的意義

2、彩色染髮_深染淺色最多2度色

3、白髮染髮__白髮量少淺色系更有朝氣

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▌染髮顏色號碼代表的意義

妳一定有注意到，每個染髮劑都有屬於自己的數字號碼，除了用於辨識之外，其實學問可大的呢，其中「個位數字」代表顏色的深淺(明亮度)

數字愈「小」，代表染後顏色愈「深」。

那數字愈「大」呢？就表示染後的顏色愈「淺」。

以美娜圖塔植萃染髮為例，最深的顏色就是數字最小的1號-自然黑色，最淺的就是個位數字7以上的7.83號的-淺棕色了。

PS.小數點後的數字代表，添加不同的顏色(包含紅、黃、棕…等)，後續再專文和大家分享唷。

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▌彩色染髮_深染淺最多2度色

如果妳本身沒有遮蓋白髮的需求，這時要考慮的就是如果選擇能有效上色的顏色了，建議依下面2個步驟來確認。



️▸步驟一：確認自己目前髮色的色號

先本對染髮劑顏色的號碼，如果你本身是全黑色，就可以預設自己髮色的色號是1號，如果偏深咖啡色，那大約就會落在6號左右。



️▸步驟二：確認想染的顏色

以邊邊自己為例，比對完美娜圖塔的色號之後，確認自己目前的髮色最接近4.5號-深棕紅，接下來的選色請記得下面的口訣

「淺染深沒問題」

「深染淺最多退2度」

以邊邊自己接近4.5號為例，如果要染比較深的顏色，也就是染髮色號比較小的1號、3號完全沒問題，

但染淺色的話，就可以用個位數字4加2，大約6號來看，所以6號、6.1號、6.782號、6.88號都有機會上色。

但7號以上呢？上的顏色就會比較淡、比較不明顯，如果是8-9號的顏色幾乎是沒有變化的

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▌白髮染髮_白髮量少淺色系更有朝氣

白髮因為缺少黑色素，光線照射後反應出的顏色會比較透，所以通常我們都會建議使用深些的顏色，不只能完全遮蓋白髮，同時飽和度也會比較高，

以美娜圖塔植萃染髮為例，1號、3號、4.5號這些都很合適。

但深色系為了能有效遮蓋白髮，在視覺上的顏色選擇也相對單調、變化少，所以如果妳本身的白髮量不多，可以依白髮量選擇較淺的顏色，

白髮量愈少，就能選擇愈淺的顏色(色號數字愈大)，例如6.1號-亞麻棕色、6.782號-亮澤棕色、甚至7.83號的淺棕色。

或許髮色隱約有點通透不飽和，但與其他旁邊的淺色髮放在一起，其實也沒那麼突兀，反而更顯得年輕有朝氣，而且淺色也會讓皮膚更顯白皙唷。

建議依白髮量、自己對於白髮髮色通透接受度，來選擇適合自己的髮色喔。

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總結來說，只要先比對自己髮色和使用染髮劑的顏色，確認色號後，就可以依染髮本身上色的效果，選擇自己喜歡而且能有效上色的顏色唷。

白髮有效上色 | 美娜圖塔植萃染髮劑