[愛漂亮] Mea Natura美娜圖塔 · 植萃染髮：白髮染髮！手殘也可以上手！染髮DIY！來換個髮色吧！

Mea Natura美娜圖塔 · 植萃染髮

大家有沒有因為想要省點錢、省點時間，自己在家裡染頭髮過～？

哈哈～因為Sam有遺傳性的白髮，常常都需要好好的快速補救一下！

這也算是情侶間維繫感情的生活中小樂趣吧！

雖然是自己DIY染頭髮，對於染劑、染後保養一樣是不能馬馬虎虎啦~

這邊來跟大家分享一款主打有效覆蓋白髮，也是我們最常用、覺得還不錯的的染劑～

那就是100%希臘原裝進口的「美娜圖塔植萃染髮」～

現在到Mea Natura美娜圖塔官網購買染髮劑，就送有機紅石榴亮麗護色洗髮精300ml

我們注重的最主要的是染劑要：

對皮膚溫和

不要有過重的染劑化學味道

不需太難的技巧

夠自然的髮色可以讓白頭髮招架不住成功染色

有附上保濕護色的潤髮乳

基本上符合以上這幾個特色我們都會愛不釋手！



美娜圖塔植萃染髮通通符合～而且效果讓人非常滿意呢！

因為美娜圖塔植萃染髮成分添加有機天然成分，達到溫和不刺激頭皮～

重要的是染劑不含阿摩尼亞、無添加香料，完全無臭味，也不刺鼻

趕緊來將美娜圖塔植萃染髮的開箱到使用、使用前後的對照跟大家分享吧！

因為Sam對於髮型都是走低調、自然的風格~

所以這次我們在顏色的挑選上選了美娜圖塔植萃染髮6.88深褐色

這是屬於比較偏接近深巧克力棕色、較低調的深棕色~

美娜圖塔植萃染髮為盒裝的外包裝，拆開後包含:

第一劑、第二劑、手套、洗髮露、護髮、說明書

第一劑 ： 長條狀，需要以 1:1 的比例與第二劑混和

第二劑 ： 稍微胖胖的瓶身，間間長長的頭，附有蓋子，方便染劑未使用完的保存

手套 ： 戴上這副手套就可以毫無技巧的輕鬆染頭髮啦！

洗髮露 ： 染完後的沖洗就靠它啦～

護髮精粹 ： 須加水以 1:1 的比例與水攪拌混和，會很神奇的變身成護髮安瓶！

說明書：以上每個項目的使用在說明書都有提供詳述！

外盒上也寫有內容物的說明，真的是非常貼心！

接著我們就開始實際使用，來做給大家看吧！

STEP1. 第一劑+第二劑

首先就將第一劑和第二劑混和～第一劑是白色的膏狀；第二劑為透明的水狀



用量的部份，我是全用了～

但如果只要進行局部的補染或是髮量短又少，也可以自備器皿～

只要把握著以1:1的比例就可以囉～

混和後要搖勻、攪拌均勻唷！

讓第一劑和第二劑充分混和均勻～

混和均勻後會隨著你選擇的染髮顏色，而出現帶點該顏色的樣子～



STEP２. 開始染髮

第一步前置作業準備完成後！

就可以戴上盒內附的手套，準備著手開始啦～

看看Sam還沒有染之前的這些討厭的白頭髮！

目前現況主要為黑髮參雜著先前染的退成金金的髮色還有長出來的遺傳性白髮

所以這次的主要重點是希望可以掩蓋住那些蹦出來的白頭髮、將先前染的退色的金髮補上新顏色~

我們就邊染邊聊天～嘻嘻哈哈的～



從髮根開始，再染到髮尾~一下子就幫Sam把整顆頭都上過染劑啦～

染的過程完成不需要高超的技巧～當然如果自己有額外準備染髮梳是更棒的～

但是我這種懶人～徒手也是馬上就可以上手啦！簡簡單單輕輕鬆鬆啦

STEP３. 停留40分鐘

上完染劑後就放著停留約40分鐘，

讓頭髮可以有時間吸色！



等待的同時，我們也把握時間，調配起了護髮安瓶～

盒內附了一小瓶淡黃色的油狀精粹安瓶

準備好一個小器皿整罐倒入

再拿著空瓶去裝取一樣容量的水，

把持著1:1的比例～將淡黃色的油狀與水開始攪拌，

會很神奇的從很稀的水狀越攪越濃稠～



燈燈燈～

濃縮護髮精粹就這樣誕生啦！！！



STEP４. 沖洗頭髮

等待40分鐘後稍微檢查一下頭髮過色的狀態，

就可以開始沖洗頭髮，將染劑洗掉啦～

洗髮的部份使用了盒內附的洗髮露～

洗髮露有著淡淡的香氣~

先用清水將染劑沖掉一輪之後，使用這個洗髮露，就跟平常洗澡時洗頭髮一樣~

將頭髮洗一洗~





STEP５. 護髮

用洗髮露把染劑洗掉後再拿出剛剛調配好的護髮精粹～

護髮的香味非常溫和舒服～

抹上髮尾末梢的部份，接著等待個2~5分鐘



時間一到就可以沖洗將護髮洗掉！

洗掉後吹乾的頭髮真的摸起來柔軟滑順！看起來有種去沙龍洗完頭的清爽～



如此一來，這次Sam的掩蓋白髮就大功告成啦！

噹啷～

趕緊來看看Sam 染完的成品吧!

確實整顆頭已經看不到長出來的白髮啦!退成金金的髮色也消失了~



再看一次染前與染後的對比照！

真的太神奇啦～白頭髮完全都被掩蓋住了，白髮染髮的效果超乎預期！



而且很厲害的是完全沒有殘留任何不舒服的染劑味！

這也是我們超愛美娜圖塔的染髮劑主要的原因啦～感覺頭皮沒有負擔！

真的是完全解決了Sam的煩惱



想要在家裡試試染髮DIY的朋友真的可以嘗試看看！

而且真的沒有太多的化學味道～

感覺也很適合幫長輩把白髮掩蓋一下～大家一起變年輕！

最後也不得不說美娜圖塔的洗髮精和護髮真的是太好用了！

大成功！

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真的超划算！此款洗髮精也是主打護色功效，添加有機的成分～香味也很舒服～是很棒的禮物！

以上分享文為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。

產品成分及功效說明，因應每個人使用習慣、體質頭髮狀況不同，實際效果依每人體驗為主～

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原文來源：SamNis