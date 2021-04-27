天然植物成分添加，白髮染髮也可以！健康不傷頭皮～美娜圖塔植萃染髮體驗分享



最近又開始要換季，每每換季都想給頭髮換上不同的顏色，順便轉換心情

但大多數人都認為染髮對身體不是很好，甚至很傷害頭皮等等的，染髮都染的膽戰心驚

我現在就來幫大家介紹一款，Ecocert天然有機成分添加，溫和不刺激頭皮

染髮也可以天然無傷害，尤其擁有50年專業實驗室配方研發，白髮覆蓋率100分

『美娜圖塔植萃染、洗、護3合1植萃染髮』

100%希臘原裝進口，PIF歐洲嚴格標準，降低頭皮不適的可能性

可以看到盒子裡包含了染膏、氧化劑瓶、鎖色洗髮露、護髮精萃、一雙手套，中英文說明書

尤其裡面的護髮精萃，真的神好用！緊接著看用下去說明～～

裡面的容量其實都非常的夠，染髮劑大概是60G大容量

頭髮到肩膀左右的長度，一盒用量綽綽有餘喔！

如果頭髮比較短，第一劑染髮膏和第二劑沒有混合，就可以分次的使用沒問題

（還沒使用的染髮劑，蓋好瓶蓋可以使用約六個月）

好咧

第一個步驟就是先把染膏和氧化劑瓶混合再一起

在上下搖一搖搖勻

可以用手的方式抹在頭上，也能使用染髮梳（商品沒有附贈染髮梳喔）

有聽說有幾染髮劑好像蓋白髮的效果都不是很好，但美娜圖塔植萃染不會喔！

蓋白髮三步驟：“刷～梳～厚敷”

就是先以染髮刷刷過，再以梳子把比較細微的頭髮，譬如瀏海、鬢角等等梳過

最後最重要的步驟，就是把染髮劑擠在手上，厚厚一層敷在白髮比較多的地方，

還有後腦勺不容易上色的地方，就可以有很好的白髮染色效果唷

我老公非常在意染髮劑的藥水味，每次染髮都會叫我們到陽台去染，避免難聞的味道熏到小孩子

但是這款使用起來完全沒有難聞的刺鼻味！！！

甚至我在房間自己染髮他竟然沒察覺任何味道，是不是超天然的呢？

『美娜圖塔植萃染、洗、護3合1植萃染髮』

不含阿摩尼亞，完全無臭味也不熏鼻以外

不做動物實驗，不含重金屬和人工香料、防腐劑、酒精、石蠟等東西

無添加香料，不刺激眼睛，擁有歐盟實驗室敏感檢測，不用擔心染髮後頭皮不舒服

另外還有通過IPSE歐盟實驗室『敏感頭皮檢測』

因為使用的是有機認證的原料，要讓色粒子自然抓附，顏色會更持久

染劑厚敷了大約40分鐘的時間

小插曲

自己染髮時，不小心有把染劑抹到鬢角旁，趕快擦去，竟然沒有留下痕跡，真的很不錯！

先是用水將染髮劑沖到沒有顏色在用洗髮露

鎖色洗發露的泡泡很細緻，抹在頭上沒有過多的香味，一樣感覺非常純淨天然

成分是使用寶寶沐浴等級的原料甜菜鹼，加上有機植物的萃取

Acvin IN護髮精萃安瓶對水1:1護髮

30秒深層滋養髮絲

洗髮露使用完沖洗後

將護髮精萃均勻抹在頭上，用起來非常的絲滑！

洗完頭髮的乾澀感立馬消失，裡面含有高濃度精華，外加油狀的安瓶可以溫和包覆住毛麟片

真的超愛這個精萃，超想一大瓶囤貨囤起來，一用愛上！

之後每天都使用這兩瓶

護色跟修護，洗髮潤髮之下，染完頭髮的狀態竟然比我沒染之前更好

真的很讓人驚艷！！

我選的是比較自然的深棕色

6.728號＿亮澤棕

因為不太想要補染，所以選擇深一點的棕色，跟原本的髮色差距不大！只想要看起來更清爽有精神

選色方面：

遮蓋白髮的話

白髮量一半以上：建議使用1號、3號

白髮量1/3：建議使用1、3、4.5、6、6.1、6.782、6.88號

白髮量1/4：全部顏色都可以用喔！

我以為染髮完頭髮都會乾乾澀澀耶

結果使用完完全不會，甚至有種比之前頭髮更好梳裡的感覺

光澤度更是非常好，髮質柔軟有彈性，整體來說體驗滿意度非常高

分享給想要染髮或者需要覆蓋白髮的朋友

無論年輕女孩還是婆婆媽媽叔叔伯伯，都可以染的安全，染的安心

官網買染髮劑，就送同品牌有機紅石榴亮麗護色洗髮精 300ml唷！

原文來源：海倫日記Helen's diary