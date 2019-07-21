如何選擇溫和的界面活性劑

Hi 我是蟹腦闆,

大家最近好嗎？

近期有些的園丁line@問我們，文章裡的「界面活性劑」到底是什麼東西？陰離子界面活性劑真的比較不好嗎？

好學的園丁們激起我的教師魂(是的，我曾在國小教書3年，雖然已經看不太出來…><)

為了各位園丁們和家人的健康，就讓我這個蟹老師再嘮叨一下吧！

#什麼是界面活性劑

界面活性劑就像全民情聖裡的愛情顧問威爾史密斯，專門教內向害羞的男生，追求到自己喜歡的女生，就像水追求油一樣，兩者原先是沒有任何交集，逶過界面活性劑這個愛情顧問，水這位內向害差的男生，就能有機會把油-這位喜歡的女生，從皮膚帶走。

以清潔的過程來看，界面活性劑像一條紅線，左右分別是親油端、親水端，左邊的親油端把肌膚上的油脂以及附在油脂上的髒污，和右端的水綁在一起，讓水與油結合隨著水沖走，肌膚上的油污就順利的清除了，同時達成清潔的效果。界面活性劑除了清潔外，也有乳化或是增溶的效果，這個待以後再專文來分享。

#界面活性劑有四種

以清潔端來看，界面活性劑總共有四種，以溶於水中的帶電性，分別描述如下：

1、陽離子-帶正電(+) ️ 吸附性強，多半使用於護髮產品

2、陰離子-帶負電(-) ️ 清潔力強，起泡也多

3、非離子-不帶電(無)️ 清潔力較弱，但也較溫和

4、兩性離子-帶正負電(+-) ️ 偏鹼性時強調清潔力、偏酸性時強調護理能力

#如何選擇溫和界面活性劑的清潔用品

目前市面上最常用，但刺激性偏強的界面活性劑就是SLS、SLES兩種，都屬於陰離子界面活性劑，百分比超過2%對肌膚，就會有刺激性，加上是石油化合物取得，也對環境較不友善，但……最大的優點就是清潔力強、泡泡多，而且便宜。

以未來的趨勢來看，環保又溫和的界面活性劑，會是自己和家人最好的選擇，大致有下面四種：

APG界面活性劑：非離子型、溫和，ex.Lauryl Glucoside

胺基酸界面活性劑：陰離子型、溫和親膚，ex.Sodium cocoyl glutamate

SLSA界面活性劑：陰離子型、極溫和，天然植物來源。

甜菜鹼界面活性劑：兩離子型，對於皮膚和眼精刺激極低，可自然分解，常用於嬰兒洗沐用品。

可以的話，建議選擇上面四種界面活性劑為主的清潔用品，天然來源，溫和到敏弱肌可用，甚至「甜菜鹼」類的，嬰兒都能安心使用唷。

#美娜圖塔洗沐都是甜菜鹼界面活性劑唷