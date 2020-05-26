編號：059

QA內容：

上一次幫老公染3號深棕黑色，覺得挺好看的，但下次想幫他試試淺一點的顏色，看感覺怎麼樣，但6號深咖啡色又覺得太淺，請問有別的辦法嗎？

～高雄C小姐

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邊邊解答：

Hi高雄C小姐妳好，

當妳的老公很幸福捏，因為妳還會幫他染頭髮～

像我就很懶得理他，頂多幫他買好，要他自己想辦法染…XDDD

回到正題，如果想嘗試淺一點的顏色，但又擔心6號可能太淺的話………

其實是可以把3號和6號依比例來調和試試看唷～

「什麼，真的可以嗎？」

「網路上不是說，不要自己混合調配染劑嗎？」妳可能有一點的擔心…

其實～是可以自己混合調配染髮劑的，但請記得下面2個前提

1、同品牌、同系列才能調和

2、調和前～請一定要和產品客服確認沒問題

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▌1、為什麼同品牌、同系列才能調和

因為每個品牌/系列染髮劑的成分組成不同，加上第一劑的染膏調合後，還要和第二劑的雙氧水混和作用，

所以一定選擇同品牌、而且同系列的染劑來調和，

才能確保產品調和後的穩定性，同時保障妳先生使用時頭皮/頭髮的安全。

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▌2、調和前_請一定要和產品客服確認

以我們 #美娜圖塔植萃三合一染髮劑 為例，因為是同品牌/同系列，所以是可以調配更適合自己的黃金比例，

但妳可能是第一次調配，所以後續染出的顏色或許會和妳想的有落差，我們客服同仁都受過專業的訓練，也很有經驗，

可以依妳的需求，盡量幫妳先生和妳找出最合適的可能。

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回到妳的問題，因為男生染髮以自然為主，多半還是以自然的黑色為主題，加一些咖咖或棕色帶一點變化，同時更自然有精神。

所以建議3號、6號的第一劑(染膏)，可以先試試7:3的比例，擠在染髮碗裡，調和後，

再加入同份量的第二劑來使用，應該就可以染出以自然黑色為基底，但帶一點棕色唷～

當然，有了這一次的經驗，下一次就可以調整一下不同的比例，比如5:5、甚至4:6等，

只要在安全使用的前提下，妳可以為妳先生，或是妳自己調整出適合妳們的膚色、髮型，以及自己喜好的顏色喔。

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