園丁QA時間 #產品建議

編號：058

QA內容：

請問染髮後，一定要等「48」小時後才能洗髮嗎？

～桃園大溪F小姐

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邊邊解答：

Hi大溪F小姐，

我們完全能感受妳的煩惱(因為我自己不能一天沒洗頭啊!!!)

特別是夏天熱氣逼人，頭皮油膩頭臭味蒸騰，

是要怎麼忍著三天不洗頭？對吧！

先來公布答案，再和妳分享我們為什麼這麼建議。

其實～染髮後隔天就可以正常洗頭了(Ya….妳一定很開心吧！)

But～前提妳在染髮的當下，使用合適的染髮劑，並把整個「染」、「洗」、「護」三個流程都要確實的完成，為什麼呢？

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▌為什麼設計師會建議妳染後48小時不要洗髮

以往幫妳染髮的設計師，都建議妳染髮後48小時，先不要洗髮，最重要的原因，就是因為在染髮的過程中，染髮劑的刺激性不僅讓妳的髮質受損、

也可能讓妳的沾附到染劑的頭皮有些許的受傷，加上如果妳是敏感頭皮的話，就更不用說了><

在染後48小時先不要洗髮，用意就是不要讓洗髮精的清潔力，不只破壞剛染上色的頭髮，讓未來顏色褪更快之外，也擔心刺激妳可能有輕微受傷的頭皮。

但～其實妳只要選擇合適的染髮劑，加上染髮當下的「染」、「洗」、「護」三個流程都確實執行，其實染後都可以正常洗髮沒問題。

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▌挑選合適的產品

建議挑選溫和的染髮劑，比如不含阿摩尼亞、添加植萃成分，當然如果能有實驗室的敏感測試證明會更好，這代表什麼呢？

這表示這款染髮劑的成分相對比較溫和，比較不會造成妳頭髮、以及頭皮的損傷。

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▌正確的染、洗、護

有選擇溫和的染髮劑後，正確的染髮上色後，使用染髮劑盒內附上專用的洗髮精，把頭髮簡單洗淨後，最重要的是把殘留在頭皮上的染劑清潔乾淨。

最後，再配合染後專用的護髮，以美娜圖塔植萃染髮劑為例，盒內除了60g的染髮劑之外，附上染後清潔頭髮頭皮專用的洗髮精，以及鎖色修護的護髮精粹，

這樣就能緊密的守護染髮脆弱的頭皮，以及溫和的頭皮清潔完成。

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只要確實完成上述的步驟，染髮隔天就可以使用染後專用的護色洗髮精來洗頭，不用再等48小時，也不用再擔心夏天熱氣逼人，頭皮油膩頭臭味蒸騰了。

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