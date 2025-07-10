▌產品：「碧歐斯水感舒緩微礦能量噴霧」

容量：100ml（小瓶隨身瓶）、250ml（大瓶居家款）

款式：單一款，主打舒緩保濕，個人實測還有定妝的效果

簡單來說三個重點：保濕×舒緩×定妝

個人覺得是雅漾活泉水的平替款，雖然雅漾針對術後、極敏感更適用，但碧歐斯這款，已經能符合80%的需求，而且價格相對更親民些

───

▌實際使用的心得

使用感受：

噴霧細緻度：★★★★★

→ 噴頭設計的不錯，霧化均勻，脖子一起噴也不會黏膩

清爽程度：★★★★★

→ 噴上是清水感，完全不黏、不悶、不會刺激痘痘肌

舒緩效果：★★★★☆

→ 曬後、敷臉前打底都oK，但如果日曬到太紅的話，還是蘆薈效果更好些

定妝效果：★★★☆☆

→ 細緻均勻，適合上妝前定妝，使用感細膩；但妝後定妝力一般，中午補噴能讓妝感看起來比較伏貼有光澤感

───

▌產品特色

1、成分簡單純粹，適合敏感肌使用

2、無香配方、不含酒精香精

3、主要成分：菸鹼胺(控油、提亮膚色、舒緩)、微量礦物質(平衡)、細小裸藻萃取(保濕)

───

▌那些同學適合呢？

膚質：敏感肌、泛紅肌、油痘肌、術後保養者

需求：平日保濕(冷氣房更有感)、曬後舒緩補水、妝前打底、敷面膜前導入

習慣：喜歡無香、成分單純，追求快速降溫＋清爽保養的朋友

───

▌那些同學可能不會那麼喜歡

想要「噴了就水嫩」那種潤到發亮的保濕噴霧的話，這罐可能不夠給力

喜歡香香的療癒型噴霧（像花香、果香），這瓶無香可能就沒辦法

───

▌總結來說

推薦！

因為我自己及家人都會使用之外，實測後有達到我預期的效果，特別是價位非常親民

夏天這個季節真的可以大瓶居家、小瓶隨身帶之外，小孩開學後，我覺得可以讓他們隨身帶一瓶，保濕舒緩、穩定肌膚(感覺我們家小女孩應該會很愛)

看來隨身除了上回介紹的小花防曬之外，又得再多放一瓶碧歐斯的水感噴霧了…XDDD

