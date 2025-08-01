光頭闆😎實驗室 | Day04 | CeraVe適樂膚水楊酸洗面乳 | 2025.08.07





【光頭闆😎實驗室】 | CeraVe適樂膚水楊酸洗面乳 | 2025.08.07



▌產品：「CeraVe適樂膚水楊酸洗面乳」

容量：236ml ($489) / 473ml($699)

款式：同系列總共4款，此款針對「一般敏感 / 粗糙顆粒」

——

如果你想一瓶洗面乳搞定全部痘痘的問題，這瓶我大概只會給5分(滿分10分)，因為水楊酸含量0.45%(法定上限2%)，所以效果不算太好

但如果你的痘痘情況還好，只有在夏天、或是悶熱時比較會冒痘，或者你是T字型混合肌，只有局部容易出油的話，這瓶反而是好用的

我自己是一般肌，洗後微微緊繃(清潔力ok)，但不會到澀，控油效果不錯，但不會每天洗

我們家國中大男孩，痘痘狀況嚴重，以這瓶、搭配其他水楊酸液狀產品，抗痘效果比想像中好

隱藏版用法：可以針對背痘、頭皮出油嚴重使用，實測3天，有感！

——

▌實際使用的心得

🫧 使用感受：

泡沫細緻度：★★★☆☆（起泡一般，但綿密）

清潔力：★★★★★（運動後的油汗可以洗乾淨）

洗後觸感：★★★★☆（微緊繃、不乾澀）

香味殘留時間：★☆☆☆☆（幾乎無味）

——

▌產品特色

水楊酸洗面乳、油痘肌調理、0.45%水楊酸添加、溫和代謝角質、控油

——

▌那些同學適合呢？

T 字油、容易長粉刺痘痘的混合肌或油肌

喜歡溫和洗淨感、不想臉緊繃的人

想用日常洗臉慢慢調理毛孔粉刺

——

▌那些同學可能不會那麼喜歡

想要大量泡泡的人（它泡泡少）

想「立刻消痘」的人，會覺得無感

乾性肌或極乾肌，不建議使用，除了夏天、或是出痘可穿插使用

——

▌總結來說

超級痘痘肌：單用無感，但搭配其他水楊酸產品效果好

T字型混合肌：推薦，真的是為你設計的，帶一點點水楊酸(0.45%)，剛剛好的解決你T字的困擾，又不會對其他部位的肌膚造成困擾。

隱藏用法：背痘、頭皮出油(對～偶爾當第二次洗頭使用，會有控油、頭皮去角質的效果)

整體來說～用對地方、用對人，會是好用的

