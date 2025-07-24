光頭闆😎實驗室 | Day03 | ARREN 茶樹清爽控油洗髮精 | 2025.07.24
【光頭闆😎實驗室】 | ARREN 茶樹清爽控油洗髮精 | 2025.07.17
▌產品：「ARREN 茶樹清爽控油洗髮精」
容量：1000ml(家庭號有壓頭)、250ml(旅行隨身瓶)
款式：茶樹系列，主打平衡頭皮油脂分泌，特別適合夏天油頭使用
這款是我自己長期用的控油洗髮精，特別適合現在「悶熱又容易爆汗的夏天」，或是洗完頭隔天中午就會稍微出油的你
───
▌實際使用的心得
使用感受：
泡沫細緻度：★★★☆☆
不走那種慕斯狀的濃密感，偏向中等「剛好有泡」，不會太少好像沒清潔乾淨，也不會太多感覺洗不乾淨的殘留感
清潔力：★★★★☆
運動完洗也不會覺得油味還在，夏天出油多的話，洗兩次基本乾淨清爽，微涼的茶樹感很有淨化頭皮的感覺
洗後觸感：★★★☆☆
不是滑滑型，屬於「蓬鬆清爽」派，如果佚是細軟髮應該會愛，乾性頭皮不推薦唷
香味殘留時間：★★★☆☆
前30分鐘茶樹+薄荷有感，之後會慢慢轉淡，不影響後續香水使用，但會微稍有一點點草本味
───
▌產品特色
1、茶樹+薄荷控油款：控油、舒緩，含茶樹精油＋薄荷醇，頭皮清潔力佳、夏天油性頭皮超推！
2、無矽靈配方：頭皮友善，不阻塞毛孔
3、弱酸性配方：日常使用，控油但不刺激頭皮，洗後頭皮不緊繃
★雖然以「茶樹+薄荷」為主，但洗的時候，頭皮不會有很明顯的「涼涼」體感，如果你喜歡洗起來很有「涼涼」的感覺，可能要考慮一下唷
───
▌那些同學適合呢？
1、頭皮容易出油、洗完隔天下午有些許油味的人
2、愛運動／戶外工作者：流汗多，用這瓶剛好清潔到位
3、不喜歡厚重香氣，只想洗得乾淨的人
4、細軟髮、想增加蓬鬆感的朋友
───
▌那些同學可能不會那麼喜歡
1、喜歡泡泡多、多到像洗棉花糖的同學，這瓶偏務實型
2、頭皮偏乾、或有敏感狀況，建議先避開
3、喜歡洗完頭髮滑膩感的人，這瓶是走「乾淨蓬鬆」路線唷
───
▌總結來說
這瓶洗完～就像你去森林健行完、脫帽那瞬間的涼感＋空氣感，舒服、輕盈，頭皮終於不用再悶著啦～
但如果您喜歡洗的時候，頭皮整個涼涼的，像吃airwave口香糖的話，這款雖然添加茶樹+薄荷，但涼感不那麼明顯
不過控油效果一定有的唷，不用擔心因為洗起不沒有很涼，就不控油
整體來說～如果是油頭、或是喜歡洗後頭皮清爽的你，真心推薦唷