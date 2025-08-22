

【光頭闆😎實驗室】 | Day06 | 佳麗寶酵素洗顏粉 | 2025.08.22

▌產品：「佳麗寶酵素洗顏粉」

容量：小瓶 100ml

款式：總共 7 種不同功能（本次測試為經典款）

好不好用，光頭闆😎說了算！

實際使用約一週，簡單來說「推薦」

特別適合下面兩個情況

1、敏弱/乾肌、又想要簡單去角質的你，每週洗2-3次就能搞定，又不傷肌膚

2、濃縮設計+體積超小好攜帶，外出旅行超方便；粉狀不是液體，出國也很可以

───

▌實際使用的心得

使用感受

泡沫細緻度：★★☆☆☆ 粉末加水搓起來只有一點點泡泡

清潔力： ★★★★☆ 溫和但蠻有感的，連運動後的油汗膜也能洗掉

洗後觸感： ★★★★☆ 洗完沒有殘留感，也不會緊繃

香味時間： ★★☆☆☆ 淡淡清香，洗完半小時大概就沒有香味了

───

▌產品特色

雙酵素配方：含蛋白酶＋脂肪酶，有效清除毛孔老廢角質與油脂

溫和不刺激：胺基酸系界面活性劑＋玻尿酸鈉＋水葡萄糖苷，洗後清爽不緊繃

旅行友善：一顆一包設計，不怕弄髒、不怕外漏

版本選擇多：原味、櫻花蜜桃、金黃潤澤、黑炭泥，根據膚況選對味



───

▌那些同學適合呢？

角質容易囤、上妝不服貼的你

喜歡溫和去角質、不想用顆粒磨砂的你

油肌或混合肌，偶爾需要深層清潔但又怕太乾的

───

▌那些同學可能不會那麼喜歡

洗臉喜歡泡泡多，才覺得有洗乾淨的你

超乾肌且當下有紅癢脫屑，建議先避開

───

▌總結來說

這是「一顆能搞定毛孔清潔與角質代謝的懶人救星」，適合敏弱、偏乾肌的妳，但建議每週2-3次就可以了唷！

