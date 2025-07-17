光頭闆😎實驗室Day02 | 資生堂蜂蜜皂 | 2025.07.17
▌產品：「資生堂Honey Cake蜂蜜皂」
容量：100g
款式：紅盒、綠盒、藍盒，共三種香味版本
滿滿懷舊感、記憶味道的香皂!!!
小時候阿嬤＆我媽的最愛，我都還記得紅色的肥皂盒^^
紅色、綠色兩款我都使用過，通常香皂，我都不建議使用在臉上，畢竟皂體的清潔力用在臉部相對強些，但兩款我用來洗臉的效果真的不錯，只是綠色款的清潔力更強些(適合油肌)，我個人更喜歡紅色款多一些些
───
▌實際使用的心得
泡沫細緻度：★★★☆☆
泡泡狀況中等，如果喜歡泡泡多些的話，建議搭配起泡網
清潔力：★★★★☆
蠻乾淨的，但不會洗到乾巴巴，出汗後洗也能洗得很清爽
洗後觸感：★★★★☆
有保濕滑感，但不是油膩型，乾肌用起來很友善，洗臉也ＯＫ！
香味殘留時間：★★☆☆☆
洗完沒多久香味就淡了，不影響噴香水，但也不會有「香香人」效果。
───
▌產品特色
紅盒：經典蜂蜜香，最熱銷款，有淡淡蜂蜜＋肥皂清香，適合中乾肌膚
綠盒：草本清香，洗感最清爽，偏油肌或男生很愛。
───
▌那些同學適合呢？
✔️ 喜歡低調自然香氣、不愛人工香味的你
✔️ 肌膚偏乾、洗完容易緊繃的你
✔️ 想找一塊「洗臉身體都能用」的皂控同學
✔️ 超怕皂洗完會刺癢／過乾的人，這塊真的蠻溫和
───
▌那些同學可能不會那麼喜歡
❌ 喜歡花香甜香、洗完還要全身飄香味的同學
❌ 泡沫控，非雲朵泡泡不上身的朋友
❌ 油性肌膚若用紅盒可能覺得洗不夠乾爽，建議改綠盒或藍盒