光頭闆😎實驗室Day02 | 資生堂蜂蜜皂 | 2025.07.17

▌產品：「資生堂Honey Cake蜂蜜皂」

容量：100g

款式：紅盒、綠盒、藍盒，共三種香味版本

滿滿懷舊感、記憶味道的香皂!!!

小時候阿嬤＆我媽的最愛，我都還記得紅色的肥皂盒^^

紅色、綠色兩款我都使用過，通常香皂，我都不建議使用在臉上，畢竟皂體的清潔力用在臉部相對強些，但兩款我用來洗臉的效果真的不錯，只是綠色款的清潔力更強些(適合油肌)，我個人更喜歡紅色款多一些些

───

▌實際使用的心得

泡沫細緻度：★★★☆☆

泡泡狀況中等，如果喜歡泡泡多些的話，建議搭配起泡網

清潔力：★★★★☆

蠻乾淨的，但不會洗到乾巴巴，出汗後洗也能洗得很清爽

洗後觸感：★★★★☆

有保濕滑感，但不是油膩型，乾肌用起來很友善，洗臉也ＯＫ！

香味殘留時間：★★☆☆☆

洗完沒多久香味就淡了，不影響噴香水，但也不會有「香香人」效果。

───

▌產品特色

紅盒：經典蜂蜜香，最熱銷款，有淡淡蜂蜜＋肥皂清香，適合中乾肌膚

綠盒：草本清香，洗感最清爽，偏油肌或男生很愛。

───

▌那些同學適合呢？

✔️ 喜歡低調自然香氣、不愛人工香味的你

✔️ 肌膚偏乾、洗完容易緊繃的你

✔️ 想找一塊「洗臉身體都能用」的皂控同學

✔️ 超怕皂洗完會刺癢／過乾的人，這塊真的蠻溫和

───

▌那些同學可能不會那麼喜歡

❌ 喜歡花香甜香、洗完還要全身飄香味的同學

❌ 泡沫控，非雲朵泡泡不上身的朋友

❌ 油性肌膚若用紅盒可能覺得洗不夠乾爽，建議改綠盒或藍盒

👉 加入專屬私群 | 更多「好不好用？」實測給你看