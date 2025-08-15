



【光頭闆😎實驗室】 | Day05 | 舒特膚溫和潔膚乳 | 2025.08.15

▌產品：「舒特膚溫和潔膚乳」

容量：236ml

款式：無泡型乳狀潔膚乳，敏感肌適用

好不好用，光頭闆😎說了算！

一句話，我個人不愛!!!

但～如果你本身是敏弱肌、或是術後肌膚脆弱，這瓶你一定會有愛

因為～完全無泡、低敏溫和清潔成分，即便你的臉已經有點小紅紅，也幾乎能安心使用

如果你和我比較接近，是油肌、加上喜歡泡泡多，而且洗完有點微繃感，才「覺得」洗乾淨的話，這瓶你要考慮一下下

───

▌實際使用的心得

使用感受：

泡沫細緻度：☆☆☆☆☆

完全沒有泡泡，擠出來是偏「輕乳液」質地，完全不黏膩，可以直接乾擦卸妝

清潔力：★★★☆☆

無敵溫和，日常防曬&輕妝可以同時卸妝，但上濃妝的話，基本上會卸不乾淨

洗後觸感：★★★★★

溫和清潔成分+無泡設計，對肌膚非常溫和，但習慣洗很多泡泡的人(像我)，會覺得很不習慣

香味殘留時間：☆☆☆☆☆

沒香味、沒殘留，這是給肌膚低調穩定派的

───

▌產品特色

1、敏感肌＆乾肌＆術後幾乎都能安心使用

2、搭配卸妝棉(無需加水)可以直接卸妝(淡妝、防曬OK，濃妝不建議)

3、無泡清潔、無皂鹼、無香料、不刺激

4、pH平衡配方、修護肌膚屏障、不破壞皮脂膜，洗完仍保有保濕感

───

▌那些同學適合呢？

1、乾肌／敏感肌／泛紅肌：洗後不乾不緊，溫和洗臉必推

2、醫美術後、換季敏弱期：無泡設計真的超溫和

3、剛好喜歡無香無泡、極簡保養派

───

▌那些同學可能不會那麼喜歡

1、喜歡洗出泡泡感／洗淨感明顯的人(ex.我就是XDD)：真的很無感，洗完沒有「洗得很乾淨」的FU

2、香氛控：這瓶走的是舒敏無香掛

3、油肌且常化濃妝者：這瓶清潔力偏弱，需另外搭配卸妝

───

▌總結來說

如果你跟我一樣，肌膚是油肌、又喜歡洗的時候泡泡多、洗後臉微繃的話，真心建議不要！

但～～如果你是敏感肌、或是術後，甚至已經臉紅紅的話，這瓶你絕對會超愛♥

👉 加入專屬私群 | 更多「好不好用？」實測給你看