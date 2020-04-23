因為本身有異位性皮膚炎的過敏史，所以在挑選沐浴用品及身體乳更是嚴格挑選！！

因為現在很多沐浴乳都會添加過多的化學物質．讓皮膚起過敏反應

看了成分之後使用上也比較放心

這次選購的家庭號希臘ARLEM晚香玉淨化香氛沐浴乳搭配 淨化香氛身體乳

家裡成員多，可以與家人一同使用！

香氛沐浴乳一瓶是1000ml，保存期限五年

包裝簡潔乾淨不複雜，使用前壓頭還有貼心開關方向

希臘ARLEM主打PH5.5溫和弱酸性(沐浴乳)

歐盟實驗室敏感檢測富含維他命A-E-F，不傷害肌膚全膚質皆適用，敏感肌也OK

無動物萃取、無礦物油，100%希臘原裝進口

而且還有無添加保證

1.無添加PARABEN防腐劑

2.無添加DIMETHICONE矽靈

3.無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑

4.無添加Mineral Oil礦物油

5.無添加PETRALEUM石油化學衍生物

6.無添加PHTHALATE塑化劑

7.無添加PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠

身體乳是軟袋條狀，一條250ml，設計開口方便使用，洞口大，方便擠出來不用特別費力~

很推薦給敏弱肌使用✓✓✓

※不過有傷口的皮膚暫時還是不建議使用喔!

平常洗澡都使用肥皂洗澡，會選擇肥皂是因為之前使用沐浴乳都有不好的經驗，

沐浴乳洗完澡身上還是會有滑滑的好像怎麼沖都洗不掉，但是這次用他們家的香氛沐浴乳完全沒有這種殘留感！

之前用其他牌身上會有滑溜感，但是過一下後就沒了潤膚的感覺，

希臘ARLEM沐浴乳洗完澡身上擦乾身體後超級滑溜的，

好像擦了保養品一樣潤滑~而且香味也很持久，但是他們主打天然，所以也不用擔心香精殘留身上的問題~

香氛沐浴乳及身體乳總共有五種香味 甜橙茉莉 ,晚香玉 , 薰衣草 , 椰油萊姆 , 蜂漿

選擇晚香玉是因為市面上較少聞到的味道，是淡淡的花香味～

平常洗澡習慣使用起泡袋，因為這樣泡泡比較多也較均勻不浪費哦！我是買無印良品的起泡網

這款沐浴乳的質地偏液體感，沐浴乳顏色是白色的，

通常我會搭配起泡網來洗澡，因為這樣比較省沐浴乳且泡泡也更綿密，她們的泡泡只需加一點水，

很好起泡，我一次用量大概兩個十元大小就可以洗全身了！

洗完要沖泡泡時也非常容易就沖掉了，完全不會殘留身上滑滑的感覺，一方面這樣也比較省水呀！

希臘這家沐浴乳夜來香香味真的很香，在搓泡泡就能聞到了，

晚香玉淨化香氛沐浴乳是從夜來香萃取，高保濕淨化因子性高，香味又持久，讓肌膚很彈潤。

洗完澡後整個身體都香噴噴的，好像噴香水一樣，而且我還特地做了實驗，可以維持到隔天中午~

有皮膚濕疹或容易脫皮問題的肌膚，平常一定要在洗完澡後擦乳液做皮膚的保養！

這次因為乳液也快用完了，就順便選了希臘身體乳來擦看看，

洗完澡後，身體擦乾後馬上擦上乳液是皮膚最吸收的黃金時間！

希臘ARLEM的身體乳質地擠出來是較濃稠的，但是很好推開，

推開後是水潤的質地，皮膚來回塗抹三四次就可以完全吸收了！

香味選了跟香氛沐浴乳是同個香味夜來香，香氛沐浴乳搭配身體乳使得香味的效果加成，味道可以維持更久~

使用乳液時可以順便按摩，使身體更加放鬆且紓壓，按摩通常我會按摩雙手，小腿及腳部，

因為這幾個點是自己比較能按摩到的部位，也是上班族常使用的肌肉疲勞部位，

小腿我會用雙手指腹由腳踝往上帶到小腿肚時按壓下去，通常會很痠痛，多按摩幾次，小腿也可以消水腫~

因為本身有異位性皮膚炎，濕疹，皮膚都會很乾癢，

這次用了這家希臘ARLEM洗完澡配上擦乳液後皮膚變得很滑順而且脫皮乾癢的情形也減少了，

因為很怕有香氛的乳液會有香精而導致皮膚過敏變更癢，

的洗完後皮膚變得很滑嫩而且配上身體乳身體就更加保濕，使得皮膚表層鎖水不被破壞!

下圖是洗澡前皮膚乾燥，使用乳液過後隔天皮膚超滑溜的～

平常上班繁忙，下班後洗一個舒服的澡是特別的輕鬆且療癒，而且可以選擇自己喜愛的沐浴香氛更是使下班後的心情又更放鬆許多！

有皮膚敏感或者下班想洗個很療癒紓壓的澡的朋友很適合選購希臘ARLEM的香氛沐浴乳及身體乳來使用看看

無添加矽靈及過多化學添加物，香味也很持久，讓下班疲勞的身體獲得放鬆及紓壓！



>> 點我體驗ARLEM低敏香氛保養組



原文來源：Momoluvshare