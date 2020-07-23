你好 我是楊花花

我這香氛控已經到達連沐浴乳跟身體乳都要充滿香氣

其實，早晨忙碌上班，庸庸碌碌的過上一天，回到家

我喜歡點上香氛蠟燭後，換下身上的髒衣服，給自己一場香氛沐浴

不僅僅可以去除身上的疲累感，還可以聞到舒服的香味

讓身心靈都放鬆下來，做到完整的放鬆

ARLEM 香氛spa沐浴乳&身體乳來自希臘原裝進口就是我要推薦的大家的唷！





想推薦ARLEM 香氛spa，除了喜歡它天然的香氣外

還有滋潤度，最近天氣冷到我身體很乾癢，居然還把自己給抓到流血

破皮脫皮更不用說，ARLEM 香氛spa除了滿足我的香氛控

更滿足我滋潤肌膚！ ARLEM 香氛spa沐浴乳&身體乳通過歐盟敏感測試

全膚質都可以適用，敏感性肌膚更可以放心使用唷～

▎ARLEM 香氛spa 薰衣草舒眠香氛沐浴乳 1000ml

先來跟大家分享這罐ARLEM 香氛spa薰衣草舒眠香氛沐浴乳

這罐真的超級划算，一般市面上洗面乳大多都是500ml

ARLEM 香氛spa沐浴乳直接1000ml給你用!

很適合與家人一起分享唷，家裡只有我跟楊先生這罐肯定可以用很久

瓶身淡淡的紫色感覺就已經很療癒了，沒想到香味更加療癒唷

ARLEM 香氛spa沐浴乳在香氣上有很多選擇，我是選擇最舒眠的薰衣草香氣

另外還有甜橙茉莉滋潤香氛、晚香玉淨化香氛、椰油萊姆潤澤香氛、蜂漿修護香氛

每一款感覺都超棒，都很像試試看耶~

ARLEM 香氛spa薰衣草舒眠香氛沐浴乳開關上是採用旋轉開啟按壓

使用上非常方便唷，成份上富含有維他命A-E-F、PH5.5溫和弱酸性

洗起來很溫和，不會過度清潔，傷害肌膚

質地上薰衣草舒眠香氛沐浴乳很濃稠

加上一點水後就可以輕易地搓泡泡

洗起來很親膚、不會刺激，主要也是因為沐浴乳中

沒有添加PARABEN防腐劑、DIMETHICONE矽靈、S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑

Mineral Oil礦物油、PETRALEUM石油化學衍生物、PHTHALATE塑化劑、PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠

質地很輕薄，洗起來很滋潤，熱氣會讓香氣充滿整間浴室

就像做居家的SPA一樣，讓人忍不住在浴室洗很久，洗完肌膚很有光澤不會油膩很保濕

▎ARLEM 香氛spa 薰衣草舒眠香氛身體乳 250ml

在身體濕潤下，馬上擦上身體乳，讓身體可以持續保持水潤

薰衣草舒眠香氛身體乳是以擠壓管的方式

香氣上是植萃的薰衣草萃取，香氣很自然，還有添加甜杏仁油、多重修護因子、向日葵籽油添加

可以做到肌膚修護保濕，成份上富有維他命A,E,F

ARLEM 香氛spa薰衣草舒眠香氛身體乳開口蠻大的

很方便控制力道，不會一次擠壓太多

薰衣草舒眠香氛身體乳質地上很濃稠

但是推開後延展性很好，也很輕薄

不會過於油膩太厚重，擦起來很保濕唷

冬天真的很怕肌膚太乾燥會乾裂掉

在洗完澡擦上後，非常舒適

滋潤的觸感搭配上按摩，真的太舒服

身體還會飄出淡淡薰衣草香味，這樣睡覺起來更加舒服

多按摩可以消水腫，還可以讓腿變得更細

身體各處都可以擦上，讓全身都變得更加細緻

怎麼可以價格這麼實惠，還這麼好用~

說到這個ARLEM 香氛spa真的是我用過香氛產品最平價的

讓小資女或是外宿學生都可以享受到居家的香氛，我就是喜歡家裡跟自己都香香的阿!

ARLEM 香氛spa沐浴乳香氣甜橙茉莉滋潤香氛、晚香玉淨化香氛、椰油萊姆潤澤香氛、蜂漿修護香氛、薰衣草舒眠香氛

都有相同香氣的身體乳唷~



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原文來源：楊花花 ⋈ Hello



