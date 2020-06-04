如果你也是把洗澡時光當作一天放鬆的重要時刻
真的要認真看這次蘿拉推薦的希臘原裝身體保養組
ARLEM的甜橙茉莉滋潤香氛沐浴乳 和 甜橙茉莉滋潤香氛身體乳！
100%希臘原裝進口的ARLEM是一款非常適合敏感肌使用的身體清潔保養產品
通過歐盟實驗室敏感檢測
不添加PARABEN防腐劑、矽靈、界面活性劑、礦物油、塑化劑…等對肌膚有害的化學物質
優雅輕甜的茉莉結合了我愛的橙果香
真的是我的首選香氣吶〜
ARLEM一共推出5款香氛，除了這個味道還有
晚香玉｜薰衣草｜椰油萊姆｜蜂漿
每一款都有些微不同的效果
甜橙茉莉滋潤香氛沐浴乳
當初會買ARLEM真的就是看上它的1000ml大容量！！
超級適合家庭使用阿〜
畢竟小罐的沐浴乳，人多一起用一下子就沒了(這次換誰要去買？
一次買大罐的真的方便很多
而且低敏弱酸的ARLEM不只大人可以用，小朋友也可以用
是一款適合全家人的沐浴乳呢〜
奶橙色的香氛沐浴乳質地很滑順
按壓一下的用量在沐浴球上，就能夠搓出很多細緻綿密的泡泡呢(大愛
ARLEM有著溫和舒壓的香氣
不會有化學感的濃郁味道，是那種清淡而舒服的香味
洗澡時浴室的蒸氣就像在作SPA一樣
把一天的疲勞都一起帶走〜
含有維他命A-E-F，洗淨髒污的同時也替肌膚滋潤保養
而且ARLEM真的很好沖洗，不會殘留在肌膚上
洗好澡後只會留下清爽又有光澤的肌膚
甜橙茉莉滋潤香氛身體乳
這款我真的也是大推薦
身體乳是白色乳狀質地
它的延展性真的超級棒！
不需要很多用量就可以擦完全腿，超級省〜〜(手就更不用說了吧
一樣是淡淡茉莉香氣
洗完澡後擦全身，整個人都散發著香香的也好入睡呢
而且香氛身體乳的滋潤度真的很棒
擦完的肌膚變的柔嫩有光澤
我自己都好愛摸(笑
希臘ARLEM舒敏香氛沐浴乳和身體乳就是我近期最愛的身體清潔保養品
不要以為原裝進口就會貴鬆鬆
現在官網任選香氛沐浴乳或香氛身體乳
3入只要$799(266/瓶)
7入只要$1499(214/瓶)
真的超誇張必買！！！
>> 點我體驗ARLEM低敏香氛保養組