【ARLEM香氛分享-ROLA蘿拉】低敏香氛身體保養｜希臘ARLEM｜香氛spa沐浴乳、身體乳 PH5.5溫和舒敏沐浴推薦

ROLA蘿拉
2020-06-04

  • 低敏香氛身體保養｜希臘ARLEM｜香氛spa沐浴乳、身體乳 PH5.5溫和舒敏沐浴推薦

 

希臘ARLEM 香氛 spa 沐浴乳 身體乳 保濕 敏感肌

如果你也是把洗澡時光當作一天放鬆的重要時刻

真的要認真看這次蘿拉推薦的希臘原裝身體保養組

ARLEM的甜橙茉莉滋潤香氛沐浴乳 和 甜橙茉莉滋潤香氛身體乳！

 

希臘ARLEM 香氛 spa 沐浴乳 身體乳 保濕 敏感肌

100%希臘原裝進口的ARLEM是一款非常適合敏感肌使用的身體清潔保養產品

通過歐盟實驗室敏感檢測

不添加PARABEN防腐劑、矽靈、界面活性劑、礦物油、塑化劑…等對肌膚有害的化學物質

 

希臘ARLEM 香氛 spa 沐浴乳 身體乳 保濕 敏感肌

我買的組合味道是甜橙茉莉

優雅輕甜的茉莉結合了我愛的橙果香

真的是我的首選香氣吶〜

ARLEM一共推出5款香氛，除了這個味道還有

晚香玉｜薰衣草｜椰油萊姆｜蜂漿

每一款都有些微不同的效果

 

甜橙茉莉滋潤香氛沐浴乳

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當初會買ARLEM真的就是看上它的1000ml大容量！！

超級適合家庭使用阿〜

畢竟小罐的沐浴乳，人多一起用一下子就沒了(這次換誰要去買？

一次買大罐的真的方便很多

而且低敏弱酸的ARLEM不只大人可以用，小朋友也可以用

是一款適合全家人的沐浴乳呢〜

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奶橙色的香氛沐浴乳質地很滑順

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按壓一下的用量在沐浴球上，就能夠搓出很多細緻綿密的泡泡呢(大愛

 

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ARLEM有著溫和舒壓的香氣

不會有化學感的濃郁味道，是那種清淡而舒服的香味

洗澡時浴室的蒸氣就像在作SPA一樣

把一天的疲勞都一起帶走〜

 

含有維他命A-E-F，洗淨髒污的同時也替肌膚滋潤保養

而且ARLEM真的很好沖洗，不會殘留在肌膚上

洗好澡後只會留下清爽又有光澤的肌膚

 

甜橙茉莉滋潤香氛身體乳

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這款我真的也是大推薦

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身體乳是白色乳狀質地

 

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它的延展性真的超級棒！

不需要很多用量就可以擦完全腿，超級省〜〜(手就更不用說了吧

 

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一樣是淡淡茉莉香氣

洗完澡後擦全身，整個人都散發著香香的也好入睡呢

 

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而且香氛身體乳的滋潤度真的很棒

擦完的肌膚變的柔嫩有光澤

我自己都好愛摸(笑

 

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希臘ARLEM舒敏香氛沐浴乳和身體乳就是我近期最愛的身體清潔保養品

不要以為原裝進口就會貴鬆鬆

現在官網任選香氛沐浴乳或香氛身體乳

3入只要$799(266/瓶)

7入只要$1499(214/瓶)

真的超誇張必買！！！

>> 點我體驗ARLEM低敏香氛保養組

原文來源：Rola Hun ✪It's all Love
文章分類 身體保養-沐浴露 ARLEM香氛沐浴乳 身體保養-身體乳
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