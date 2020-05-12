【ARLEM香氛分享-豆皮媽】溫和舒敏～希臘ARLEM-香氛spa沐浴乳
體驗-溫和舒敏｜希臘ARLEM｜香氛spa沐浴乳｜身體乳
每天洗澡是我最期待也是最享受的時光，因為習慣睡前沐浴，就代表把一天繁瑣的家務事都解決了~~
這麼值得慶祝的事情，那就需要希臘ARLEM甜橙茉莉滋潤香氛沐浴乳+甜橙茉莉滋潤香氛身體乳來療癒身體、犒賞肌膚啦!
>> 點我體驗ARLEM低敏香氛保養組
ARLEM身體保養組來自100%希臘原裝進口，且通過歐盟實驗室敏感檢測，產品保證無添加任何化學藥劑。
全系列產品有五種香氛，每種都有沐浴乳及身體乳。
而我選擇的是甜橙茉莉香氛。左邊為身體乳250ml，右邊為沐浴乳1000ml。
香甜可口的橘黃色包裝，看了好喜歡。尤其沐浴乳胖胖的瓶身，莫名的討我喜歡。
先來介紹瓶身很討我喜歡的甜橙茉莉滋潤香氛沐浴乳。
香氛沐浴乳富含維他命A,E,F、PH5.5溫和弱酸性全膚質適用。如果是敏感性肌膚也OK喔!
植萃甜橙萃取，沐浴乳聞起來帶有天然芳香。質地軟滑流動性高，加水後容易起泡，沖洗時也容易洗淨。
沖洗後的肌膚會覺得很滋潤，肌膚表層就像是有一層透明的保護膜。
清潔時最困擾的部位為背部肌膚，因為在身體後面，實在無法有效地全盤清潔，容易洗後殘留。
但是ARLEM香氛沐浴乳成份簡單、溫和潔淨，可發現背部肌膚長痘痘的機率降低。
再加上淡雅茉莉香幫助舒緩壓力，洗淨身體後也洗卻了疲累，精神得到放鬆。
沐浴後就再用身體乳呵護肌膚吧~~
甜橙茉莉滋潤香氛身體乳富含甜杏仁油、向日葵籽油，絕無動物萃取成分、無礦物油。
白色乳狀質地非常輕盈滑順，帶著清爽甜橙的香氛氣味。身體乳非常好推開且易被肌膚吸收。
塗抹後的肌膚也很清爽，不會有繁厚的油膩感。
左邊大腿有塗抹身體乳，右邊大腿則無。很明顯的可以看出左邊的肌膚滋潤且細嫩，無塗抹的肌膚則粗糙乾燥。
尤其最近天氣寒冷，以往沐浴後身體肌膚都會乾癢難耐。
但是最近使用ARLEM沐浴乳與身體乳後，乾癢現象就真的漸漸消失。
雖然乾癢現象解除，但我還是每天辛勤塗抹，因為相信這樣持續使用，一定能使肌膚更滋潤、更健康。
ARLEM甜橙茉莉滋潤香氛沐浴乳+甜橙茉莉滋潤香氛身體乳能發揮1+1大於2的功效。
在家也能享受放鬆身心的香氛spa體驗，真心推薦ARLEM產品喔!
原文來源：SILLYFOX豆皮媽