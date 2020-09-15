在家體驗SPA級療癒｜希臘ARLEM溫和舒敏香氛SPA沐浴乳+身體乳｜晚香玉花香

最近經常加班，搞得神經很緊繃、更沒時間預約SPA或按摩，剛好看到這款ARLEM香氛的沐浴乳+身體乳組合，非常好奇到底晚香玉是什麼樣的味道、而且標榜放鬆身心香氛SPA氣味，毫不猶豫地訂下來！

雞蛋糕本身是容易皮膚乾燥的使用者，用錯了沐浴乳就容易冬季癢發作，全身難耐晚上睡不好，會選擇這款產品也是因為它標榜PH5.5溫和弱酸性，不傷害肌膚，像本人的難搞膚質，不選擇這種產品應該會天天失眠

來自希臘的ARLEM這品牌，標榜100%希臘原裝進口，這麼療癒又設計感的外觀，而且又無添加一堆有的沒的，更令人放心！像PARABEN防腐劑、DIMETHICONE矽靈、界面活性劑(S.L.S、S.L.E.S)、Mineral Oil礦物油、PETRALEUM石油化學衍生物、PHTHALATE塑化劑、PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠，以上通通沒有添加！

ARLEM舒敏香氛沐浴乳 (特價349元)

首先使用選手－ARLEM舒敏香氛沐浴乳，晚香玉的味道比身體乳還淡雅，但香味依舊很療癒，加點水搓揉後可以很簡單的產生細膩泡沫。

晚香玉的味道ಥ_ಥ

搓揉出泡泡

抹勻抹勻

) 使用前(乾巴巴

使用後(隔一夜)，不小心變嫩肌?

雞蛋糕自己實測，平常乾巴巴、粗糙的手臂都變得平滑許多，而洗完也明顯不乾燥，隔夜完全沒有搔癢感！！大推薦。官網描述它使用植物性甜菜鹼等非離子型潔淨配方，溫和不刺激，而清潔力適中同時維持皮脂膜對肌膚的保護力，通過歐盟實驗室敏感測試，敏感肌也OK，根本是難搞肌福音

接下來是選手－ARLEM晚香玉淨化香氛身體乳，晚香玉的味道比較濃厚，但香味帶點乳香很療癒(小聲說：放在房間透過包裝還能隱約聞到香氣)。而雞蛋糕使用上臂來測試，質地輕盈好吸收，清爽不殘留，也非常好推開，是個不錯的身體乳。而且，乾燥的肌膚經過塗抹和吸收，可以明顯看到左邊的肌膚紋路變平整了一些。

而且這款香氛身體乳，還可以拿來按摩自己手腳，好推勻+滑順不黏膩，像我這種沒時間預約SPA按摩的懶人+辛苦小資，只能睡前花點時間，改善失眠和自己緊繃的神經吧!!

然後最後來出賣一下花果貓當模特兒，畢竟要拍出ARLEM這美美又療癒的外觀，就是得閃耀光線+他人掌鏡啊！你看看跟我家妹妹有多搭啊~~

>> 點我體驗ARLEM低敏香氛保養組

原文來源：質感貓 The Cat's Whiskers 生活事典