

最近流行的髮色都是偏冷色調的霧感髮色居多

雖然像小鹿斑比色這種暖色調棕色也是很美

但我還是偏好霧霧又灰灰的冷色調髮色







霧霧灰灰的冷色調非常容易掉色

很需要在染完之後持續的護色

這樣才能讓最美的髮色多停留在頭上一段時間







以往我用過一些護色洗髮精

很多都是雙效的

我其實也不敢太長洗

洗個幾次就會放棄用回原本的單效洗髮精

（沒錯我是單效零矽靈洗髮精狂魔）







最近去整理完髮色後又開始使用護色洗髮精

因為找到了一款難得得的『單效零矽靈』護色洗髮精

馬上列入是用清單中

再加上我超喜歡果香和花香

【mea natura美娜圖塔紅石榴亮麗護色髮浴組】的香味超對我的鼻～







美娜圖塔嚴選有機紅石榴籽油萃取

減緩染後顏色脫落褪色

單效零矽靈的洗髮精同時可以無負擔地清潔頭皮油脂

希臘原裝進口

通過歐盟JSH敏感肌膚檢測

無添加防腐劑、矽靈、SLS, SLES界面活性劑等等化學物質唷



紅石榴亮麗護色髮浴

適合染後髮質使用

成分含有保濕的維他命原B5、有機天然紅石榴果籽油、向日葵籽萃取以及大豆氨基酸及小麥氨基酸







很特別的是有高濃度超級莓果因子

這是修復燙染後脆弱敏感髮質的秘訣配方

有效鎖存色素粒子來加強染後的髮色

同時將水分留在角質層哦







質地是透明的單效洗髮精

可以很溫和潔淨頭皮毛細孔

揉搓的泡沫非常綿密

果香味非常舒服！！



建議可以洗兩次唷

第一次先清潔掉頭皮過多的油脂

第二次就可以好好的滋養頭皮和頭髮

沖洗完後頭皮很乾爽蓬鬆

但髮尾又不會太乾色打結





再來就是護髮了







紅石榴光澤護色護髮素

也是適合染後髮質使用



成分含有 有機天然石榴籽油、向日葵籽萃取等維生素及單寧精粹



質地屬於輕盈不油膩的乳狀

跟洗髮精一樣有高濃縮莓果精華來達到鎖色保濕的效果





清潔頭皮後均勻塗抹於髮梢

待三分鐘後以溫水輕柔沖掉即可







洗頭前頭髮容易打結

頭髮長度較長 髮尾也都很乾枯

再加上我的頭髮很細軟 很容易毛躁

看起來就非常沒有光澤





洗完後頭髮的光澤感非常明顯

頭皮的蓬鬆度也令我很著迷～











最後是同系列的紅石榴潤沁沐浴露

適合敏弱及一般膚質使用唷

88% 天然植物性潔淨成分

成分是天然柳橙汁、檸檬汁萃取結合有機紅石榴籽油



洗澡時整個超香的

我通常會使用海綿或是洗澡巾

用一點點就可以搓出很多綿密的泡沫

洗完皮膚不乾癢

就會讓我想偷懶不擦乳液呀～～



文章打到這才開始慚愧有幾天沒擦乳液了ＸＤＤ







洗完後隔天出門或是去公司都會隨處飄香

頭髮的光澤度也持續的很好

還可以被同事問是不是去護髮的那種唷



雖然容量不大

但每次使用的量也都不需要多

這種桃粉色的莓果香味永遠是我的髮類首選

之後應該可以來一篇莓果花香髮類精選了哈哈

原文來源：CHELSEY

